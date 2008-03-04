50 درصد امنیت انتخابات به بسیج واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار حسین خالقی، ظهر امروز در همایش فرماندهان گردانهای عاشورا و الزهرا نمونه بسیج سراسر کشور افزود: نزدیک به 50 درصد صندوقهای انتخابات به لحاظ امنیتی تحت نظارت نیروی بسیج است که این میزان، هماهنگی کامل بین دستگاه های اجرایی ایران را نشان می دهد.

معاونت عملیات بسیج کشور اظهار داشت: حضور پر رنگ مردم در انتخابات 24 اسفند در واقع نوعی تایید نظام و دولت به حساب می آید و هر چه این حضور پر رنگ تر باشد، بیعت مردم با نظام محکمتر جلوه می کند.

سردار خالقی با اشاره به اینکه تصویب قطعنامه سوم نیز بر افکار روشن مردم تاثیری ندارد، افزود: حساسیت نظام ما با کلیه نظامهای منطقه و حتی دنیا متفاوت است و همین حساسیت مثبت و برتر است که همواره ما را در نوک پیکان توطئه های دشمنان قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: ما ملتی با فکر برتر هستیم بر همین اساس با سیاستهای فرمانده کل قوا پیش می رویم و تعیین هدف به این شکل است که همواره ما را به موفقیت رسانده است.

این مسئول انتخابات اخلاقی سالم را نتیجه رعایت اخلاق انتخاباتی دانست و تاکید کرد: کاندیداها باید بدانند که تخریب و متهم کردن رقبایشان نه تنها ما را از روی کار آمدن مجلسی کار آمد دور می کند بلکه اعتماد عمومی مردم را نیز کاهش می دهد.

سردار خالقی ادامه داد: هم اکنون دو هزار و 60 گردان عاشورا و 460 گردان الزهرا در سطح کشور فعال هستند و در مجموع نیروی مقاومت بسیج 700 هزار نفر از ارتش 20 میلیونی را تشکیل می دهد.

وی اظهار داشت: در مقابله با تهدیدات نرم، تفکر بسیج همچون گذشته آماده کمک است و این آمادگی که زیر بنای سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی است با حضور مردم در انتخابات 24 اسفند کامل می شود.