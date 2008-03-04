انتخابات مجلس هشتم نقطه اوج تبلور وحدت ملی و انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی فرازمند، عصرسه شنبه در نشست مشترک شوراهای اسلامی بخش بیستون با اشاره به نقش محوری رهبری حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همچنین فداکاری و ایثارگریهای شهدا در نیل به پیشرفتهای امروز کشور اظهار داشت: پیشرفت و شکوفایی امروز کشور حاصل خون شهدا و فداکاریهای ایثارگران و ایستادگی ملت قهرمان ایران است.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژیک کشور افزود: دشمنان چشم طمع به منابع طبیعی و مواهب الهی ایران دارند و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران به رغم این کینه توزیها و اقدامات مذبوحانه استکبار جهانی در جهت بزرگنمایی مشکلات کشور، یکی از توفیقات این نظام است.

فرازمند برگزاری 27 انتخابات در طول حیات انقلاب اسلامی را یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: در 27 انتخاباتی که در گذشته برگزار شده است، 550 میلیون آراء به صندوقها ریخته شده که این موضوع به معنای تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان است.

در این مراسم دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات، مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، فرهنگیان و روحانیون بیستون شرکت داشتند.