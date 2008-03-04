پیروزی پگاه برابر آلومینیوم سازی اراک/ شاگردان دست نشان حریف سپاهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشورعصر امروز با برگزاری یک دیدار از مرحله یک هشتم نهایی پیگیری شد که در این دیدار تیم فوتبال پگاه با نتیجه یک بر صفر از سد آلومینیوم سازی اراک گذشت و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها را کسب کرد .

برپایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت و با قضاوت سعادت باغبان برگزار شد، علیرضا نظیف کار در دقیقه 22 گل برتری پگاه گیلان را به ثمر رساند. آبنا از تیم پگاه و فرهاد علیاری و حامد بصیری از تیم آلومینیوم سازی هم بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

شاگردان نادر دست نشان با این پیروزی و صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور، حریف تیم فوتبال سپاهان شدند که میزبان این دیدار با قرعه کشی مشخص خواهد شد.