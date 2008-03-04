تغییر لایحه بودجه از وظایف و اختیارات مجلس است/ حضور در انتخابات پشتوانه وحدت و امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر غلامعلی حداد عادل در ادامه سخنرانی خود در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به غزه یادآور شد: دولت ها و ملت ها باید نسبت به آنچه امروز در فلسطین و غزه رخ می دهد اعتراض کنند و ما باید یکپارچه فریاد اعتراض باشیم.

وی با اشاره به نامه ارسالی خود به روسای مجالس دیگر کشورها افزود: آنچه مهم است حضور ملت ها در صحنه است ، وحشت اصلی آنها ( دشمن) از حکومت ها نیست بلکه وحشت آنها از حکومتی است که به یک ملت متکی باشد. بنابراین درک و مقاومت ملت برای ما سرمایه است.

رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات اشاره و خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای محکوم کردن انقلاب و تبلیغ علیه انقلاب همواره بدنبال بهانه می گردند و تحت عناوین حقوق بشر ، دموکراسی و آزادی ،نیات خود را پیش می برند و در انتخابات گوناگون مایل به عدم حضور مردم در پای صندوق های رای هستند اما آنها هیچگاه از این بهانه ها سودی نبرده اند و این حضور مردم همواره این بهانه و سلاح را از دست آنان گرفته و به طرف خود آنها نشانه رفته است.

دکتر حدادعادل تصریح کرد: آنان اگر طرفدار واقعی آزادی بودند با دولت حماس این رفتار را نمی کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی حضور مردم در پای صندوق رای با اهمیت خواند و افزود: این یک وظیفه انقلابی و ملی است قطع نظر از اینکه مردم به چه کسی رای می دهند حضورشان پشتوانه ای برای وحدت و امنیت ملی است.

وی روحیه حاکم بر مجلس هفتم را گفتمان رفع مشکلات معیشتی مردم عنوان کرد و گفت : فضای مجلس ما در چهار سال گذشته چنین فضایی بود.

دکتر حدادعادل با اشاره به مصوبات مجلس هفتم از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست های کلیه اصل 44 و تصمیمات مجلس در خصوص سهمیه بندی بنزین یادآور شد: شخصا در این سهمیه بندی بنزین به میدان آمدم و بیش از آن مقدار که وظیفه قانونی من حکم می کرد از این موضوع دفاع کردم و معتقدم این تصمیم برای کشور یک خدمت بود.

وی با اشاره به اصرار مجالس گذشته در جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق بنزین تصریح کرد: این مسئله روشن بود که سالی 10 درصد به مصرف بنزین اضافه می شد ، در حالی که پالایشگاهی برای تولید بنزین تاسیس نمی شد و هر روز واردات ما در حال افزایش بود اما کسی جرات نمی کرد وارد این موضوع شود.

رئیس مجلس افزود : مجلس هفتم و دولت نهم قدم اول را برداشت . ما می خواستیم در سال 85 سهمیه بندی را اجرا کنیم اما دولت ما را قانع کرد که سهمیه بندی بنزین به مقدماتی احتیاج دارد ، بنابراین مصوب شد که از خرداد ماه سال 86 سهمیه بندی اجرا شود.

وی یادآور شد: در نتیجه این سهمیه بندی گرچه ترافیک بهبود پیدا نکرد اما عدد و رقم به ما می گوید اگر این سهمیه بندی اجرا نشده بود روزانه 85 میلیون لیتر بنزین مصرف می شد در حالی که این رقم هم اکنون به 60 میلیون لیتر در روز هم نمی رسد.

دکتر حداد عادل تاکید کرد: آگاهی به سطح مصرف، دولت را بر این داشت نظیر این سهمیه بندی را برای گازوئیل هم اجرا کند.

وی کار دیگر مجلس هفتم را توجه به اقشار محروم جامعه عنوان کرد و گفت : در سال اول مجلس هفتم دریافتی خانواده های مستمری بگیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ماهانه 18 هزار تومان بود که مجلس در سال اول در قانون بودجه این مبلغ را به 36 هزار تومان افزایش داد و در سال 87 پیش بینی شده این رقم 65 هزار تومان شود.

رئیس مجلس همچنین یادآور شد: حداقل حقوق بازنشستگان 118 هزار تومان در سال 83 بوده است اما در قانون بودجه سال 85 حداقل حقوق از 118 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش یافت .



به گزارش خبرنگار پار لمانی مهر، غلامعلی حداد عادل در ادامه نشست خود با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به سئوالی دانشجویی که از افزایش 10 هزار میلیارد تومانی بودجه 87 به مجلس انتقاد کرد اظهار داشت: این اعداد و ارقام مطالبی که سخنگوی دولت و رئیس جمهور اعلام کرده به توضیحات زیادی نیاز دارد.

وی افزود: وظیفه تهیه لایحه بر عهده دولت است و بررسی آن طبق قانون از وظایف مجلس است، بنابراین بودجه در کشور یک کارمشترک دولت و مجلس است، اگر کسی تصور کند دولت باید بودجه تهیه کند و درمجلس به آن مهر تایید زده شود این استنباط غلط از قانون اساسی است و در مجالس قبل و بعد از انقلاب سابقه نداشته است.

دکتر حداد عادل تاکید کرد: صریحا اعلام می کنم تغییر در پیشنهادات دولت در بودجه از وظایف و اختیارات مجلس است و قبل از تغییرهرگونه مشورت در مورد آن انجام گرفته و هر چه در مجلس تصویب شود دولت باید آن را اجرا کند.

وی با بیان اینکه اعداد و ارقام ذکر شده همه جای بحث دارد یادآور شد: به موقع راجع به این مسائل توضیح خواهم داد اما بدانید کل تغییری که مجلس در ارقام بودجه داده از 3 درصد تجاوز نمی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دانشجویان تاکید کرد چه طرفدار دولت و مجلس باشید چه مخالف هردو، مطمئن باشید مجلس بنای کارشکنی در کار دولت را ندارد.

دکتر حداد عادل در مورد طرح تثبیت قیمت ها که سئوال یکی دیگر از دانشجویان بود نیز گفت: سال اولی که مجلس هفتم تشکیل شد یعنی سال سال 83 مطابق قانون برنامه باید قیمت بنزین به قیمت بین المللی در خلیج فارس تعیین می شد یعنی حداقل 250 تومان که ما فکر کردیم اگر بنزین 80 تومانی یکباره 250 تومان شود مشکلات معیشتی برای مردم بوجود می آید بنابراین قانون برنامه را اصلاح کردیم و تصمیم بر این شد برای یک سال قیمت 9 کالا ثابت نگه داشته شود.

وی افزود : از همان ابتدا هم گفتیم این طرح ابدی نیست، ما این کار را انجام دادیم سود آن هم عاید مردم شد سال بعد نیز سیستم پلکانی در مصرف را تنظیم کردیم که در مصارف بالا قیمت ها افزایش یافت، البته این طرح حاشیه زیاد داشت.

دکتر حداد عادل در خصوص میزان بودجه عمرانی نیز گفت: یکی از بحث های ما با دولت در سال اول که دولت بودجه به مجلس آورد این بود که تقاضای بودجه عمرانی دولت زیاد است، دولت مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد تومان تقاضای بودجه عمرانی کرده بود و مجلس اصرار داشت کشور ظرفیت جذب این میزان اعتبار را ندارد.

رئیس مجلس با بیان اینکه دولت علاقه شدید به کار عمرانی در کشور دارد تصریح کرد: بحث جان فرسایی بین دولت و مجلس در سال 85 انجام گرفت و مجلس نظرش این بودکه تخصیص میزان 7 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به بودجه عمرانی به نفع کشور است اما در نهایت مبلغ 10 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب شد اما دولت در سال بعد اذعان کرد باید بودجه 86 انقباضی بسته شود و در سال 86 چنین بحثی با دولت وجود نداشت.

دکترحداد عادل تخصیص اعتبار 28 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در لایحه 87 را نیز تورم زا خواند و گفت: اقدام مجلس در بررسی لایحه بودجه در کاهش همین نرخ تورم بوده است که البته گاهی موفق و گاهی ناموفق بوده است.

وی ادامه داد: مسئله تورم مسئله دولت یا مجلس به تنهایی نیست همه مسئولیت مشترک داریم اما باید توجه کنیم هر دستگاهی یک وظیفه دارد.



ادامه دارد ...