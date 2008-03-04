فراخوان اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم متولد55 تا67 به خدمت سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا آمده است ، کلیه مشمولان دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم ، متولدین سال 1355 تا پایان سال 1367 به شرح بندهای این اطلاعیه جهت اعزام به خدمت مقدس سربازی با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت به مراکز تعیین شده مراجعه نمایند.

1- در تهران (مشمولین ساکن تهران)

کلیه مشمولان دیپلمه غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند ماه سال 1386 قید گردیده است در ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه مورخ 19/12/86 و کلیه مشمولان عادی (زیر دیپلم) غایب و غیر غایب مزبور در ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه مورخ 20/12/86 به سازمان وظیفه عمومی ناجا (مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ) واقع در میدان سپاه مراجعه و حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

2- در استان ها (مشمولان ساکن شهرستانها)

کلیه مشمولان دیپلمه غایب و غیر غایب که زمان اعزام آنها در برگه های اعزام به خدمت صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا اسفند ماه سال 1386 قید گردیده است در ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه مورخ 19/12/86 و کلیه مشمولان عادی (زیر دیپلم ) غایب و غیر غایب مزبور در ساعت 6:30 صبح روز دوشنبه مورخ 20/12/86 با معاونت وظیفه عمومی استان مربوطه (در مرکز استان) مراجعه نمایند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.