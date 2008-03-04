دومین جشنواره ملی علمی کاربردی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حسین زاده دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در این جشنواره از پنج کارآفرین نمونه ، هفت مدرس نمونه، هفت دانشجوی نمونه و شش مرکز نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی تجلیل می‌ شود.

وی افزود : این جشنواره با هدف رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و گسترش روحیه تلاش، پشتکار، ابتکار و معرفی توانمندی‌های علمی کاربردی دانشگاه و انتخاب برترین‌های نظام علمی کاربردی کشور برگزار می‌شود.

دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی با اشاره به اهداف انتخاب دانشجوی نمونه در این جشنواره اظهار داشت: ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان، شناسایی افراد نخبه و برتر علمی کاربردی، معرفی نظام علمی کاربردی از طریق معرفی دانشجویان برتر، تشویق و ترغیب دانشجویان به گرایشات علمی کاربردی از مهمترین اهداف انتخاب دانشجوی نمونه در این جشنواره است.

وی افزود: بخش انتخاب کارآفرین نمونه نیز با اهدافی مانند ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در نظام علمی کاربردی، تقدیر از برترین‌های عرصه کارافرینی نظام علمی کاربردی، ایجاد محیطی مناسب برای همکاری و تبادل توانایی‌های کارآفرینان دانشگاه انجام می شود.

حسین‌زاده در زمینه انتخاب مدرسه نمونه نیز گفت: در حال حاضر 17 هزار مدرس علمی کاربردی در 455 مرکز آموزشی علمی کاربردی به ارایه خدمات مشغول هستند و تأکید بر اهمیت مقوله مدرسان در نظام علمی کاربردی و تجلیل از خدمات مدرسان برتر، ایجاد افزایش، علاقه و تعهدکاری بین مدرسان، ایجاد رقابت سالم جهت پیشبرد امور تعلیم و تربیت در راستای ارتقای سطح علمی آموزشی مراکز آموزشی، ارتقای سطح علمی مدرسان و متعاقب آن دانشجویان و سوق دادن مدرسان به پژوه‌های علمی کاربردی برخی از اهداف تقدیر از مدارس و مدرسان نمونه است.

مهندس حسین زاده با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان جشنواره اظهار کرد: پس از بررسی اولیه فرمهای متقاضیان توسط کارشناسان واحدهای استانی، تعداد 97 پرونده در رابطه با انتخاب دانشجوی نمونه علمی کاربردی به ستاد مرکزی ارسال شد و در نهایت هفت نفر به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شدند که دو نفر در مقطع کارشناسی و 5 نفر در مقطع کاردانی می باشند، این برگزیدگان از استان‌های تهران، کرج، مرکزی و گیلان می‌باشند.

دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی با اشاره به اقدامات جدید صورت گرفته در این جشنواره گفت: امسال برای اولین بار از برگزیدگان مسابقه بین المللی عاملین عالم در این جشنواره تقدیر به عمل می آید.