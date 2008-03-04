  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۸

دومین جشنواره ملی علمی کاربردی برگزار می شود

دومین جشنواره ملی علمی کاربردی برگزار می شود

دومین جشنواره ملی علمی کاربردی با معرفی کار آفرینان، دانشجویان، مدرسان و مراکز نمونه علمی - کاربردی 20 اسفند در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران حسین زاده دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: در این جشنواره از پنج کارآفرین نمونه ، هفت مدرس نمونه، هفت دانشجوی نمونه و شش مرکز نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی تجلیل می‌ شود.

وی افزود : این جشنواره با هدف رشد و شکوفایی استعدادها و خلاقیتها و گسترش روحیه تلاش، پشتکار، ابتکار و معرفی توانمندی‌های علمی کاربردی دانشگاه و انتخاب برترین‌های نظام علمی کاربردی کشور برگزار می‌شود.

دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی با اشاره به اهداف انتخاب دانشجوی نمونه در این جشنواره اظهار داشت: ارتقای سطح تحصیلی دانشجویان، شناسایی افراد نخبه و برتر علمی کاربردی، معرفی نظام علمی کاربردی از طریق معرفی دانشجویان برتر، تشویق و ترغیب دانشجویان به گرایشات علمی کاربردی از مهمترین اهداف انتخاب دانشجوی نمونه در این جشنواره است.

وی افزود: بخش انتخاب کارآفرین نمونه نیز با اهدافی مانند ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری در نظام علمی کاربردی، تقدیر از برترین‌های عرصه کارافرینی نظام علمی کاربردی، ایجاد محیطی مناسب برای همکاری و تبادل توانایی‌های کارآفرینان دانشگاه انجام می شود.

حسین‌زاده در زمینه انتخاب مدرسه نمونه نیز گفت: در حال حاضر 17 هزار مدرس علمی کاربردی در 455 مرکز آموزشی علمی کاربردی به ارایه خدمات مشغول هستند و تأکید بر اهمیت مقوله مدرسان در نظام علمی کاربردی و تجلیل از خدمات مدرسان برتر، ایجاد افزایش، علاقه و تعهدکاری بین مدرسان، ایجاد رقابت سالم جهت پیشبرد امور تعلیم و تربیت در راستای ارتقای سطح علمی آموزشی مراکز آموزشی، ارتقای سطح علمی مدرسان و متعاقب آن دانشجویان و سوق دادن مدرسان به پژوه‌های علمی کاربردی برخی از اهداف تقدیر از مدارس و مدرسان نمونه است.

مهندس حسین زاده با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان جشنواره اظهار کرد: پس از بررسی اولیه فرمهای متقاضیان توسط کارشناسان واحدهای استانی، تعداد 97 پرونده در رابطه با انتخاب دانشجوی نمونه علمی کاربردی به ستاد مرکزی ارسال شد و در نهایت هفت نفر به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شدند که دو نفر در مقطع کارشناسی و 5 نفر در مقطع کاردانی می باشند، این برگزیدگان از استان‌های تهران، کرج، مرکزی و گیلان می‌باشند.

دبیر دومین جشنواره علمی کاربردی با اشاره به اقدامات جدید صورت گرفته در این جشنواره گفت: امسال برای اولین بار از برگزیدگان مسابقه بین المللی عاملین عالم در این جشنواره تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 649764

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه