92 درصد فعالان IT در مازندران دارای مجوز فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباس رمدانی، عصر امروز در جمع مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: شرکتهای فعال در عرصه فناوری اطلاعات در مازندران توانمندی زیادی دارند و سهم به سزایی در این بخش در کشور دارند.

وی خاطرنشان کرد: این استان پس از تهران مقام دوم را از نظر تعداد اعضا در کشور به خود اختصاص داده است همچنین برنامه ریزی و اجرای رتبه بندی شرکتهای کامپیوتری استان برای اولین بار در کشور و اجرای طرح نرم افزاری تجارت کشور تاجیکستان توسط چند شرکت نرم افزاری فعال در استان از جمله اقدامات مراکز IT استان بوده است.

رمدانی با بیان اینکه طی سالهای گذشته توجه دولت به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش یافته است، عنوان کرد: توانایی شرکتهای خصوصی فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات هنوز برای مدیران دستگاه های اجرایی ملموس و واقعی به نظر نمی آید.

وی همچنین از تشکیل شورای نظام صنفی رایانه ای در شهرستانهای استان خبر داد و گفت: با تدوین قوانین و دستورالعملهای جدید در سازمان نظام صنفی رایانه ای و ساماندهی شرکتها و فروشگاه های فعال استان، ضریب امنیت دستگاه های اجرایی در مناقضات و پشتیبانی از پروژه های در دست اقدام بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران یادآور شد: در حال حاضر 351 فروشگاه فعال در زمینه فناوری اطلاعات در مازندران دارای مجوز از نظام صنفی رایانه ای هستند.

در این همایش همچنین مدیرگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: 32 شهرستان و منطقه سازمان آموزش و پرورش استان به شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات متصل هستند و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات مازندران به ارائه 30 سیستم عملیاتی خدماتی در بدنه سازمانی استان مشغول هستند.

ایرج دینی افزود: 32 شهرستان و منطقه مازندران دارای سیستم LAN بوده و هم اکنون 10 شهرستان استان نیز دارای مراکز ISP هستند.

به گفته وی، شش هزار مدرسه استان دارای سرویس مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و امور انتخاب واحد و ثبت نام در این مدارس به صورت الکترونیکی صورت می گیرد.