استادیوم ملی "لانه پرنده" پکن روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشگاه ملی چین معروف به "لانه پرنده" شب گذشته طی مراسمی بی نظیر و توام با صحنه های زیبا و دیدنی که با نورافشانی و مراسم ویژه سنتی همراه بود، شب گذشته برای نخستین بار روشن و بطور غیر رسمی افتتاح شد .

این ورزشگاه که به لحاظ معماری و طراحی در نوع خود بی نظیر و خارق العاده است چندی پیش از سوی مردم پکن بیشترین آراء را به خود اختصاص داد و در صدر رده بندی نشانه های ملی شهر پکن قرار گرفت.

استادیوم لانه پرنده که درمجاورت مرکز ملی شنا قرارگرفته علاوه بر برگزاری برخی مسابقات ورزشی، میزبان مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازیهای المپیک پکن خواهند بود .