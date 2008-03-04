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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

استادیوم ملی "لانه پرنده" پکن روشن شد

استادیوم ملی "لانه پرنده" پکن روشن شد

استادیوم ملی "لانه پرنده" پکن (محل افتتاحیه بازیهای المپیک 2008 چین) شب گذشته طی مراسمی باشکوه و خارق العاده روشن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشگاه ملی چین معروف به "لانه پرنده" شب گذشته طی مراسمی بی نظیر و توام با صحنه های زیبا و دیدنی که با نورافشانی و مراسم ویژه سنتی همراه بود، شب گذشته برای نخستین بار روشن و بطور غیر رسمی افتتاح شد .

این ورزشگاه که به لحاظ معماری و طراحی در نوع خود بی نظیر و خارق العاده است چندی پیش از سوی مردم پکن بیشترین آراء را به خود اختصاص داد و در صدر رده بندی نشانه های ملی شهر پکن قرار گرفت.

استادیوم لانه پرنده که درمجاورت مرکز ملی شنا قرارگرفته علاوه بر برگزاری برخی مسابقات ورزشی، میزبان مراسم افتتاحیه و اختتامیه بازیهای المپیک پکن خواهند بود .

کد مطلب 649766

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