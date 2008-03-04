ایمنی حرکت وسایل نقلیه در خطوط کناره معابر افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترجواد تن زاده سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی ترافیک این سازمان با بیان این مطلب گفت: این طرح پس از اتمام به صورت نمونه در برخی مناطق سطح شهر اجرا و در صورت تکمیل آزمایش های میدانی به صورت گسترده در سطح شهر تهران اجرا خواهد شد.

وی افزود: در این طرح که از لحاظ فنی، عملکردی و اقتصادی مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفته است، به جای تعمیر، بازسازی و نیز رنگ آمیزی جداول در سالیان متمادی نسبت به نصب یک نوع روکش مخصوص پلیمری برروی جداول اقدام می شود.

این روکش پلیمری دارای مزایای بسیاری مانند پایداری رنگ تا پنج سال، مقاومت در مقابل تخریب، نصب آسان، قابلیت ضد اسیدی و ضد حریق بوده و به لحاظ ترافیک عبوری نیز باعث افزایش ایمنی می شود.

دکتر تن زاده تصریح کرد: در صورت استفاده از این نوع روکش به جای بازسازی و رنگ سالیانه به طور متوسط برای هر 100 متر طول جدول، بیش از 10 درصد در هزینه اجرا صرفه جویی می شود.

همچنین کاهش زمان نصب این روکش ها در مقایسه با روش های معمول تاثیرات نامناسب برجریان ترافیک را کاهش خواهد داد.

این گزارش حاکی است استفاده از روش یادشده به دلیل کاهش اصطکاک بین لاستیک و سطح جداول و در نتیجه ایجاد سطحی انعطاف پذیر در مقایسه با جدوال بتن، موجب کاهش جذب انرژی برخورد لاستیک خودرو با سطح جدول شده و حداقل انحراف خودرو را به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است لزوم استفاده از این روکش در خطوط معابر پرسرعت، ضروری بوده و از سوی دیگر به دلیل قابلیت دید مناسب در شب و انعکاس نور باعث افزایش ایمنی رانندگان می شود.