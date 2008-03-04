  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۳

بلوغ سیاسی ایران با حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم کامل می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی بسیج تهران بزرگ گفت: بلوغ سیاسی ایران با حضور مردم در انتخابات مجلس هشتم کامل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمد باقر ذوالقدر، ظهر امروز در افتتاحیه همایش سه روزه فرماندهان گردانهای عاشورا و الزهرا نمونه بسیج سراسر کشور در مجتع میعاد مشهد افزود: وحدت ملی و انسجام اسلامی امسال با حضور پر شور مردم در انتخابات 24 اسفند کامل می شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما از همان ابتدای پیروزی خود رشد سیاسی افکار مردم را به نمایش گذاشت و امروز نیز این رشد سیاسی به بلوغ سیاسی تبدیل شده و این بلوغ در کار آمدی مجلس هشتم خود را به نمایش می گذارد.

سردار ذوالقدر خاطرنشان کرد: برگزاری هر انتخاباتی در کشور نشان می دهد که حکومت در تمامی ابعاد به مردم وابسته است و این موضوع فقط یک شعار نیست بلکه یک شعور بارز اسلامی - ایرانی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتخابات آگاهانه می تواند مجلسی کار آمد را رقم بزند افزود: نامزدها باید در حوزه اختیاراتشان شعار دهند و این شعارها به گونه ای باشد که در آینده میان حرف و عملشان فاصله ای حس نشود.

ذوالقدر ادامه داد: تاریخ ایران همواره بر حضور مردم در صحنه حتی در سختی ها بیشتر از راحتی ها صحه می گذارد و این مهم در واقع تصاویر اراده ملی در پرتو حکومت اسلامی را بازگو می کند.

وی عنوان کرد: مردم با رشد و بلوغ سیاسی خود همچون گذشته با آگاهی به میدان می آیند و با انتخاب اصلح خود مجلس اصلح را رقم خواهند زد.

کد مطلب 649771

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها