مخالفت غیر متعهد ها ،روسیه و چین با صدور هرگونه قطعنامه ای در شورای حکام

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سلطانیه در گفتگویی در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت: سفرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به صورت جدی اعلام کردند که مخالف هرگونه قطعنامه در آژانس برعلیه ایران هستند.

وی درادامه تصریح کرد: تحرکات برخی کشورهای غربی در پیگیری موضوع قطعنامه علیه کشورمان در شورای حکام حرکتی مخرب در فضای همکاری های ایران و آژانس که مسیری رو به رشدی داشته، بشمار آمده واین روند به خصوص موضع آژانس در پیشرفت های فنی آن که در گزارش اخیر البرادعی نیز آمده، را خدشه دار خواهد کرد.

به گفته وی قرار شده است سفیر کوبا از سوی جنبش عدم تعهد به کشورهایی که در صدد صدور قطعنامه هستند، این موضع مخالفت را اعلام نماید.

سلطانیه در بخش دیگر این گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در وین تصریح کرد که علاوه بر اعضای گروه نم چین و روسیه نیز مخالف قطعنامه هستند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس درپایان تاکید نمود: به جز تعداد اندکی از کشور های عضو آژانس که در پی سیاسی کردن فضای این نهاد بین المللی تلاش دارند، بقیه قریب به اتفاق اعضای شورای حکام آژانس مخالف جهت گیری سیاسی این سازمان بین المللی بوده وعلاقه ندارند که مصوبات آژانس و شورای حکام جنبه سیاسی بیابد.