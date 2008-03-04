تاکید بر استفاده از انرژی های جایگزین انرژی فسیلی در ساخت و ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس پرتوی، عضو هیات علمی تاسیسات مکانیکی تهران ، عصر دیروز در هشتمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری که به همت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهری، با عنوان "مدبربت انرژی در ساختمان " در شهرداری منطقه 9 برگزار شد، با اشاره به این که آگاهی مردم در زمینه پیشرفت تکنولوژی ساخت و ساز حق مسلم آن هاست گفت : هر جامعه دارای یک نوع سیستم مشخص در زمینه ساخت و ساز است و زمانی این سیستم کارایی دارد که به درستی شناسایی شود .

وی افزود : شهروندان جوان و نوجوان تهرانی در زمینه تکنولوژی روز ساختمان سازی ، اطلاعات کافی ندارند و در ساخت و سازهای شهری ، شهروندان به سمت ساخت و سازهای کم کیفیت و ارزان قیمت می روند .

پرتوی در ادامه اظهار کرد : با توجه به مشکلاتی که در ساخت و سازها وجود دارد، امروز الگوهای مدیریتی جدید پیش بینی شده است و ایجاد بستر لازم برای شناسایی این مفاهیم ، از جمله وظایفی است که شورایاران مناطق می توانند نقش مهمی را در ارائه آن ایفا کنند .

وی با تاکید بر این که شورایاران حلقه ارتباطی میان مردم و مدیران در زمینه نحوه ساخت و سازهای اصولی هستند ، گفت : باید سازمان های غیردولتی در زمینه مشاوره و تصمیم گیری شناسایی شوندونقش خود را در کمک به دولت نشان دهند .

پرتوی با اشاره به این که انرژی فسیلی در حال نابودی است و باید انرژی های دیگر را جایگزین آن کرد ، افزود : در حال حاضر 30 درصد انرژی در کشور هدر می رود و این در حالی است که در همه کشورها شعار استفاده از انرژی های باد ، باران ، گرما و غیره متداول شده است .

به گفته وی ایران در مدار 25 تا 40 درجه عرض جغرافیا قرار دارد و به همین دلیل می توان از انرژی پتانسیل های موجود در کشور به خوبی استفاده کرد که سه منطقه سیستان و بلوچستان ، قزوین و منجیل ، امکان استفاده از انرژی باد را به جای انرژی فسیلی داراست .

دبیر کمیته مکانیک سازمان نظام مهندسی افزود: شورایاران در زمینه جایگزینی مصرف انرژی جدید و ارائه الگوی جدید می توانند بسیار مثمرثمر باشند.