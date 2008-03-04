لغو سهمیه بندی بنزین در پایان 87 بعید است / لیست جبهه متحد لیست اصلی اصولگرایان است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل در ادامه جلسه پرسش و پاسخ خود در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در پاسخ به دانشجویی که مجلس هفتم را سرسپرده دولت نهم خواند، گفت : این را توهین به مجلس می دانم ، رقبای ما همواره مایل هستند بین دولت و مجلس دعوا باشد، ازهمان ابتدا که دولت سر کار آمده است موضوع تعامل دولت و مجلس خوراک رقبای سیاسی ما شده است.

وی افزود : هر کاری انجام دهیم آنها در صدد بهره گیری سیاسی هستند و دائما بر طبل اختلاف می کوبند ، تا روزی که بنزین سهمیه بندی نشده بود انتقاد می کردند ، زمانی که سهمیه بندی شد آن را مضر خواندند و صرفا بهانه گیری می کنند.

رئیس مجلس گفت : همین جریان سیاسی که مسئله تورم را مانند پتک بر سر این دولت و مجلس می کوبد تا در انتخابات پیروز شود می بینید که برای اینکه بنزین به قیمت آزاد عرضه شود چقدر در مجلس و رسانه هایشان به ما فشار آوردند، اگر الان بنزین آزاد به قیمت 500- 600 تومان عرضه شود فکر می کنید چه اتفاقی برای این اقشار محروم می افتد اما در مجلس و مطبوعات به ما فشار می آورند که چرا بنزین را به قیمت آزاد عرضه نمی کنید؟ چرا فشار می آورند؟ چون می دانند این کار تورم زا است. اما ما گول این تحریکات را در اداره مجلس هفتم نخوردیم که مدام پنجه به صورت دولت بکشیم .

وی در ادامه با طرح این سئوال که ما کجا سرسپرده دولت بودیم یادآور شد دولت احمدی نژاد از ابتدا مورد تایید ما بود اما دیدید که زمانی که دولت نهم لیست وزرا را به مجلس داد همین مجلس به قول شما سرسپرده به 4 وزیر رای نداد ، برای اینکه تشخیص داد باید اعمال استقلال کند.

رئیس مجلس تاکید کرد : مجلس انتخاب بهتر دولت در تعیین وزرا بود و این به معنای ستیزه نیست ، بنای ما ستیزه با دولت و تضعیف دولت نیست، بنای کار ما کمک به دولت است. آنجا که تشخیص دهیم دولت در اشتباه است به وظیفه خود عمل می کنیم .

حداد عادل در پاسخ به انتقاد دانشجویی که از تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در طول دو سال گذشته سخن می گفت ، تاکید کرد: بنده تورم را انکار نکرده ام باید فکر کرد علت تورم را پیدا کرد، افزایش نقدینگی یک علت اصلی تورم است. باید تلاش شود نقدینگی جمع شود و منشا اصلی تورم کنترل شود.

رئیس مجلس در پاسخ به دانشجویی که نظر وی را در خصوص لیست های مختلف اصولگرایان پرسید خاطرنشان کرد: وقتی می گویم اصولگرا ، این طور نیست که یک جریان بتواند اختیار تصمیم گیری از هر فرد دیگر که خود را اصولگرا می داند، بگیرد.

وی افزود: دربین اصولگرایان، جریانات عمده از حدود 11 ماه پیش با هم همفکری کردند و این سازوکار 6+5 را بوجود آوردند.

دکترحداد عادل تاکید کرد: نتیجه این تلاش تهیه یک فهرست واحد درجبهه متحد اصولگرایان بود، این فهرست اصلی اصولگرایان است البته در کنار این موضوع عده ای نیز هستند که در لیست قرار ندارند اما اصولگرای واقعی هستند زیرا لیست بیشتر از 30 نفر نیست. وی افزود : تمام تلاش ما این است بین اصولگرایان تفرقه ایجاد نشود.

رئیس مجلس یادآور شد: شبیه این کار (تعدد لیست) در جبهه رقیب نیز وجود دارد، سعی می کنیم ائتلاف فراگیر اصولگرایان یا هر اسم دیگر نیز به نحوی باشد که به پیروزی اصولگرایان لطمه وارد نکند.

دکتر حداد عادل در پاسخ به دانشجویی که از وی خواست تا به اشتباهات مجلس هفتم اشاره کند گفت: مجلس هفتم اشتباه داشته ، اما من کسی نیستم که در آستانه انتخابات به این موارد اشاره کنم.

وی در پاسخ به دانشجویی که از وی پرسید چرا نامه رئیس جمهور را در صحن علنی مجلس قرائت کرده و آیا این مصلحت کشور بوده یا نه ، اظهار داشت: این به مصلحت کشور بود زیرا نامه محرمانه نبود، وظیفه بنده این است که مطالب میان دولت و مجلس را به اطلاع نمایندگان برسانم.

حداد عادل در پاسخ به دانشجویی که گفت شما در جایی گفته اید مجلس ششم ساختار شکن بوده است مصداق آن را بگوید اظهار داشت: بنده از ابتدای مجلس هفتم به عنوان رئیس این مجلس بنا نداشته ام مرتبا به مجلس ششم انتقاد کنم و این را به مصلحت کشور و مجلس نمی دانستم.

وی افزود: بنده بنا نداشته و ندارم پرونده های کهنه مجلس ششم را باز کنم، هرچه کردند در جای خود محفوظ و در مشروح مذاکرات ثبت است.

رئیس مجلس گفت: اخیرا نشریه ای با بنده مصاحبه ای و صحبت از مجلس ششم را باز کرد، سئوال کردندچرا در مجلس ششم در صف اقلیت بودید توضیح دادم ما در مجلس ششم با یک ساختار شکنی روبرو بودیم و گفته بودم برای ما امام و انقلاب یکی است، این انقلاب را از امام داریم و حرف امام برای ما حجت بوده و هست.

وی خاطرنشان کرد: اما در آن مجلس شاهد بودیم چه تلاش هایی می شد که فردی را که امام توصیه کرده بودند در حوزه فقاهت بماند درست در نقطه مقابل توصیه امام قرار دهند، آیا این ساختار شکنی بود یا خیر.

رئیس مجلس در خصوص تایید صلاحیت شدگان کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم که از سئوالات دانشجویان بود گفت: از هر دو جناح در تایید صلاحیت شدگان حضور دارند بنابراین وقتی همه می توانند ثبت نام کنند، طبیعی است که بخشی به دلایل قانونی صلاحیت نداشته باشند.

دکتر حداد عادل افزود: نمی گویم هر چه رد صلاحیت شده صد درصد درست بوده، زیرا پرونده ها دست بنده نبوده است، یکی از کارهای بنده این بود که در دو سه هفته گذشته به شورای نگهبان رفته و یا تلفنی با آنان صحبت کرده ام و یا پای درد و دل آنها نشسته ام ، این دفاع ما بوده و شما نمی توانید حق را به رد صلاحیت شدگان بدهید. زیرا برخی واقعا صلاحیت نداشتند.

وی افزود: البته ممکن است اشتباه شده باشد و حق کسی هم ضایع شده باشد اما مطمئن باشید انتخابات رقابتی است و هر دو جناح در انتخابات حضور خواهند داشت.

دانشجویی از حداد علت حذف قرارداد ترک سل و جایگزینی ایرانسل را پرسید که وی پاسخ داد ما در این قرارداد به وظیفه خود عمل کردیم ، تشخیص دادیم این قرارداد نه به نفع منافع ملی و نه به مصلحت کشور است ، حذف آن را از افتخارات ملی می دانیم. این اقدام اقتدار کشور را به بیگانگان نشان داد.

رئیس مجلس در پاسخ به دانشجوی ترک زبانی که از مجوز ندادن دانشگاه علم و صنعت برای آموزش زبان اقوام انتقاد کرد ، گفت: طبق قانون آموزش زبان ها در کنار زبان فارسی آزاد است، اگر خواستید کلاس زبان ترکی یا هر زبان دیگری را دایر کنید آموزش آن آزاد است و اگر مخالفتی شد بنده با مسئولان دانشگاه صحبت می کنم، اما بدانید زبان فارسی موجب وحدت ملی می شود.

عضو فرهنگستان زبان وادب فارسی تاکید کرد: اگر می خواهید هر زبان محلی را آموزش دهید این آزاد است و من از آن دفاع می کنم.

دکتر حداد عادل در پاسخ به دانشجوی دیگری که به اظهارات رئیس جمهور و دولت در خصوص پایان سهمیه بندی بنزین در سال 87 اشاره کرد ، یادآور شد: بعید می دانم موفق شوند، ما هم علاقه مند نیستیم سهمیه بندی همیشگی باشد. هم مجلس و هم دولت هر دو معتقدیم باید شرایط پیش آید و هر کالایی که دولت بابت آن یارانه می پردازد، یارانه آن حذف شود.

وی ادامه داد : دولت که می گوید می خواهیم سهمیه بندی را حذف کنیم برای آن است که می خواهد به سمت حذف یارانه برود. بعید می دانم تا پایان سال 87 این موضوع عملی شود . دولت سعی می کند قیمت ها را سمت قیمت های بین المللی ببرد و حمل و نقل عمومی را گسترش دهد.

حداد عادل در پاسخ به دانشجوی دیگری که نظر وی را در خصوص سفرهای استانی جویا شد ، گفت: سفرهای استانی را از این جهت که دولت از نزدیک با مشکلات آشنا می شود مفید می دانیم.

وی با انتقاد از لطمات دیوان سالاری به امور کشور خاطرنشان کرد: سفرهای استانی دولت درد و درمان یکجا دارد ، تنها نگرانی و دغدغه ما این است که این سفرها مطالبات مردم را بیش از کشش دولت و کشش اقتصادی افزایش دهد.

رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان که تحقیق و تفحص های مجلس هفتم را بی نتیجه خواند یادآور شد: تحقیق و تفحص از قوه قضائیه آماده قرائت است. این گزارش به قوه قضائیه فرستاده شده تا اگر نظری دارند ارائه دهند. اما این نظر ملاک تصمیم ما نخواهد بود. مایل بودیم برای آنکه از عدالت دور نشویم نظر قوه قضائیه را بدانیم، پس از تعطیلات عید این گزارش خوانده می شود.وی افزود: امیدوارم گزارش تحقیق و تفحص از آموزش عالی نیز قبل از پایان مجلس هفتم خواند شود.

حداد عادل در پایان با تاکید بر اینکه ما در تحقیق و تفحص ها کار بسیاری را انجام دادیم گفت: مصر هستم هر تحقیق و تفحصی که مراحل قانونی آن طی شده باشد در دستور صحن علنی قرار گیرد.