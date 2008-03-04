آغاز فاز دوم طرح بهسازی میدان آزادی از اردیبهشت ماه

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس سرگل زهی در کنفرانسی مطبوعاتی که صبح امروز برگزار شد با بیان این مطلب اظهار کرد: هزینه اجرایی طرح ساماندهی ترافیک میدان آزادی حدود 1 میلیارد تومان است که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده و تا اردیبهشت ماه تکیمل خواهد شد.همچنین فاز دوم طرح بهسازی میدان آزادی از اردیبهشت ماه سال 87 آغاز می شود و براساس آن 4 جزیره اطراف میدان نیز مورد بهسازی قرار می گیرد.

وی همچنین از شستسوی بدنه برج آزادی خبر داد و تصریح کرد: با وجود اینکه برج آزادی تحت نظر بنیاد رودکی قرار دارد اما به دستور شهردار تهران به زودی عملیات شستشوی بدنه برج توسط ما آغازمی شود وپس از شستشو برج ایزوله خواهد شد تا از کثیف مجدد بدنه آن تا حد زیادی جلوگیری شود.

شهردار منطقه 9 با اشاره به اینکه در فاز نخست بهسازی میدان آزادی 20 هزار متر مربع سنگ کاری صورت گرفته است گفت: با تاکید سازمان میراث فرهنگی سنگ های کف میدان آزادی از نوع جوشقان است که از یک قله خاص تهیه می شود. این نوع سنگ ذاتا درای رگه هایی است که این رگه متاسفانه سبب ایجاد شکاف هایی در سنگ پس از نصب شد اما سنگ هایی که با مشکل مواجه بودند تعویض شدند.

وی با تاکید براینکه هرساله حداقل 5 جشن بزرگ در میدان آزادی برگزار خواهد شد ادامه داد: تلاش شده تا وضعیت میدان آزادی از همه ابعاد بهبود یابد و این میدان به مکانی زیبا تبدیل شود.

سرگل زهی بافت فرسوده منطقه 9 را یکی از دغدغه های اصلی شهرداری این منطقه دانست و افزود: از مجموع 600 هکتار مساحت این منطقه 85 درصد بافت فرسوده محسوب می شود که 17 درصد بافت های فرسوده یعنی 90 هکتار جز بافت های فرسوده در اولویت هستند زیرا هر سه عنصر ریزدانگی، عدم دسترسی و ناپایداری را باهم دارند.

وی با بیان اینکه 62 هکتار از بافت های فرسوده منطقه 9 دارای منظر شهری شده اند تصریح کرد: 7 هکتار از بافت های فرسوده منطقه شامل طرح خانه به خانه شده اند که این طرح حد فاصل خیابان شهید دستغیب، نیارکی، شهیدان و استاد معین اجرا می شود و یکی از مهمترین طرح های در دستور کار شهرداری منطقه 9 در سال 87 محسوب می شود.

شهردار منطقه 9 افزود: در طرح خانه به خانه به ازای هر یک متر مربع اعیانی(ساختمان) فرسوده و قدیمی 2/1 متر مربع اعیانی(ساختمان) جدید به شهروندان داده می شود که این طرح سود اصلی را به شهروندان بازمی گرداند و ارزش افزوده زمین را برای مالکان به دنبال دارد.

سرگل زهی اعتبارات عمرانی سال آینده این منطقه را 46 میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: در سال جاری اعتبارات عمرانی منطقه 20 میلیارد تومان بوده که در سال آتی بیش از 50 درصد رشد داشته خواهد داشت که این نشان از توجه ویژه به مناطق جنوبی شهر تهران دارد.

وی همچنین حفر سرشاخه های تونل میدان آزادی تا میدان بوتان را یکی از طرح های مهم سال 87 شهرداری منطقه 9 دانست و تاکید کرد: با اجرای سرشاخه ها، این تونل بهره برداری میرسد و دیگر مشکل آب گرفتگی در این بخش از تهران از بین می رود.

مهندس سرگل زهی خاطر نشان کرد: با احداث 4 کتابخانه و 2 مجتمع ورزشی شهرداری منطقه 9 از این پس در هر محله یک کتابخانه و مجتمع ورزشی خواهد داشت که این موضوع بسیار حائز اهمیت است زیرا در بسیاری از مناطق این وضعیت وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: 2 بازار میوه و تره بار نیز در این منطقه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.