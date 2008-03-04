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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۳۰

با مشارکت تشکل های مردمی؛

جشن درختکاری در شمال تهران برگزار می‌شود

جشن درختکاری در شمال تهران برگزار می‌شود

به منظور ارتقای فرهنگ زیست محیطی و افزایش بازدهی اکولوژیکی و ترویج فرهنگ حفظ و نگهداری فضای سبز، جشن درختکاری با حضور 300 نفر از اعضای تشکل های مردمی فعال در امر محیط زیست به همراه 200 دانش آموز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور شهردار و مدیران منطقه ، مسئولان سازمان ها وادارات دولتی با درنظر گرفتن برنامه های فرهنگی ، آموزشی روز پنج شنبه 16 اسفند در اردوگاه شهید باهنر برگزار می شود.

اجرای مسابقه نقاشی بین دانش آموزان با موضوع درختکاری وکاشت نهال با هدف آموزش وآشنایی دانش آموزان با  نحوه کاشت نهال ونگهداری آن از جمله برنامه های پیش بینی شده در این مراسم است.

بر اساس این گزارش، توزیع رایگان 12 هزار اصله نهال میوه مثمر و12 هزار اصله نهال غیر مثمر در چهار پایگاه واقع در بوستان های نیاوران ، گلریزان وازگل وآموزش شهروندان درخصوص نحوه کاشت ، مراقبت ونگهداری نهال ها از اقدامات انجام شده درهفته درختکاری است.

کد مطلب 649782

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