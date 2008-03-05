به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد از میان این آثار 9 فیلم اکران شده، تولید 48 فیلم به پایان رسیده، هشت فیلم در مرحله صداگذاری، 12 فیلم در مرحله تدوین، 15 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 54 فیلم در مرحله پیش تولید هستند. پروژه‌های گزارش تولید از اداره کل ارزشیابی و نظارت معاونت سینمایی وزارت ارشاد پروانه ساخت گرفته‌اند.

48 فیلم که تولید آنها پایان یافته عبارتند از "به خاطر خواهرم" حجت‌الله سیفی، "هر چی تو بخوای" محمد متوسلانی، "سپیده‌دم" شهرام شاه‌حسینی، "تلافی" سعید اسدی، "مصاحبه" بهرام کاظمی، "سبز کوچک" غلامرضا رمضانی، "سه زن" منیژه حکمت، "خواستگار محترم" داود موثقی، "تسویه حساب" تهمینه میلانی، "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی و "به همین سادگی" رضا میرکریمی.





سه زن

"در مه بخوان" فریدون حسن‌پور، "شمع و آئینه" محمد درمنش، "حس پنهان" مصطفی رزاق کریمی، "آتشکار" محسن امیریوسفی، "محیا" اکبر باباعلی خواجویی، "خواب لیلا" مهرداد میرفلاح، "جعبه موسیقی" فرزاد موتمن ، "آتش سبز" محمدرضا اصلانی، "همخانه" مهرداد فرید، "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی، "مجرم" اصغر نصیری، "باد در علفزار می‌پیچد" خسرو معصومی، "یک ذره امید" محمدعلی طالبی، "خاک آشنا" فرمان آرا، "در میان ابرها" سیدروح‌الله حجازی، "زن دوم" سیروس الوند.

"حقیقت گمشده" (چگونه ارکستر هماهنگ می‌شود) محمد احمدی، "چراغی در مه" پناه‌برخدا رضایی، "فرزند خاک" محمدعلی آهنگر، "آن مرد آمد" حمید بهمنی، "کنعان" مانی حقیقی، "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" بهنام بهزادی، "دایره زنگی" پریسا بخت‌آور، "انعکاس" رضا کریمی، "هر شب تنهایی" رسول صدرعاملی، "صد سال به این سال‌ها" سامان مقدم.

"خواب زمستانی" سیامک شایقی، "ستایش" محمدرضا رحمانی، "قرنطینه" منوچهر هادی، "ریسمان باز" مهرشاد کارخانی، "آواز گنجشک‌ها" مجید مجیدی، "مجنون لیلی" قاسم جعفری، "سرزمین جنوبی" محمد نوریزاد، "کتونی سفید" محمدابراهیم معیری، "دوست داشتن را هجی کن" ابراهیم فروزش، "با آبرو" پرویز شیخ طادی و "شب حورا" شهاب ملتخواه.

فیلم‌هایی که در مرحله خدمات فنی صداگذاری قرار دارند نیز شامل "بازی خطرناک" حسن هدایت،‌ "خروس جنگی" (تیغ زن) علیرضا داودنژاد، "موش" شاهد احمدلو، "زمزمه بودا" حسین قاسمی جامی و "قند تلخ" محمد عرب و فیلم‌های در مرحله تدوین و صداگذاری شامل "چهره به چهره" علی ژکان، "نیلوفر" سابین ژمایل و "فرزند صبح" بهروز افخمی هستند.





دایره زنگی

فیلم‌های "صندلی خالی" سامان استرکی، "نامزد آمریکایی من" داود توحیدپرست، "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور، "یک وجب از آسمان" علی وزیریان، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "چشمک" جهانگیر جهانگیری و "صداها" فرزاد موتمن نیز در مرحله تدوین هستند. "کارناوال مرگ" رضا اعظمیان و "ملک سلیمان" شهریار بحرانی همزمان فیلمبرداری و تدوین می‌شوند.

فیلم‌های در مرحله فیلمبرداری عبارتند از "پنالتی" انسیه شاه‌حسینی، "در شب عروسی" رضا قهرمانی، "حیران" شالیزه عارفپور، "پاداش" کمال تبریزی، "زادبوم" ابوالحسن داودی، "عیار 14" پرویز شهبازی، "دعوت" ابراهیم حاتمی‌کیا، "کتاب قانون" مازیار میری، "سوپراستار" تهمینه میلانی، "پوسته" مصطفی آل احمد، "مانگدیم" حسین محجوب و "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده.