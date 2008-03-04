نشست فصلی کارگروه طراحی شهری شهرداریهای کلان شهرها برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سهیلا صادق زاده ، نماینده کارگروه طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، در مورد اهداف برگزاری این نشست ، گفت : بر اساس تصمیماتی که در یازدهمین نشست دوره ای شهرداری های کلان شهرها در آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد ، بر برپایی نشست های دوره ای کارگروه طراحی شهری در هر دوره سه ماهه تاکید شد و زمان برگزاری نخستین نشست ، اسفند ماه و در شهر تهران مورد موافقت اعضا قرار گرفت .

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست ، افزود : تعامل ، هم فکری ، امکان بهره مندی از ظرفیت ها ، توان مندی ها و تجارب شهر ها و هم چنین ایجاد رقابت سازنده میان شهرها در راستای توسعه و عدم گسترش طراحی شهری واجد کیفیت مطلوب که امروز ازاصلی ترین دغدغه های مدیریت شهری به شمار می آید ، از اهداف برگزاری این نشست است .

صادق زاده با بیان این که توجه به بحران کیفیت ساخت و ساز، در حال حاضرمشکل بیشتر شهرهای کشور است ، اظهار کرد : در این راستا توجه به مقوله طراحی شهری کیفیت محور ، نه تنها به صورت تئوری در دانشگاه ها بلکه به صورت عملی نیز در چارچوب وظایف و عمل کردهای شهرداری ها به عنوان نهاد مجری ، بسیار ضروری است .

وی با بیان اهمیت تشکیل این کارگروه ، افزود : با توجه به این که طراحی شهری ، فعالیتی میان بخشی- میان رشته ای ، محسوب می شود ، ضرورت حضور این موضوع در کلان ترین مقیاس تا خردترین مقیاس برنامه ها و طرح های توسعه شهری ، برای خلق محیط های واجد کیفیت مطلوب اهمیت زیادی دارد .

نماینده کارگروه طراحی شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در ادامه گفت : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، با بهره مندی از نیروهای کارشناسی متخصص در زمینه های طراحی شهری و معماری و هم چنین استفاده از تجارب اساتید برجسته دانشگاهی ، اقدامات وسیعی را در راستای ارتقای کیفیت منظر شهری تهران و بهبود وضعیت نمای ابنیه در تهران در برنامه خود قرار داده است .

وی افزود : ارزش دادن به محیط های شهری واجد کیفیت مطلوب و هم چنین دست یاقتن به کیفیت مناسب برای منظر شهر و تکیه بر اهداف و راهبردهای طرح جامع و استفاده از ابزارهایی مانند طرح های موضعی و موضوعی به عنوان اسناد تکمیلی شهرسازی ، از جمله فعالیت های مهم و در دست اقدام این معاونت است .

صادق زاده ، با اشاره به چهار پروژه موضوعی مورد تاکید دراین نشست ، اظهار کرد : تهیه و تدوین برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران ، تدوین راهنمای طراحی شهری معابر تعریضی تهران ، تدوین راهنمای طراحی شهری در محورهای کار و فعالیت در تهران و تدوین راهنمای طراحی شهری در معابر احداثی تهران ، از جمله پروژه های موضوعی است که در این نشست مورد تاکید قرار می گیرد .

وی افزود : در این نشست دو روزه ، پیشنهادات شهرهای شرکت کننده در زمینه نحوه و روند هدایت و کنترل طراحی اجرای نمای ساختمان ها ، با توجه به مقیاس عمل کرد و ابعاد کالبدی آن ها ، بررسی می شود .

بر اساس این گزارش در روز نخست این نشست ، سه پروژه " برنامه راهبردی طراحی شهری و مدیریت منظر شهری تهران" ،" تدوین راهنمای معابر احداثی تهران" و هم چنین" تدوین راهنمای طراحی شهری در محورهای کار و فعالیت "، توسط مهندسان مشاور هریک از آن ها ارائه و بررسی شد.