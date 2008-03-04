رایس هدف از اعزام ناو آمریکایی به سواحل لبنان را حمایت از 14 مارس دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس پس از دیدار با احمد ابوالغیط همتای مصری خود در قاهره در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت اعزام ناوجنگی آمریکا به منطقه گفت : آمریکا حضور نظامی طولانی مدتی در منطقه دارد و به طور ساده هدف از ارسال آن روشن کردن این مسئله است که واشنگتن قادر و مصمم به دفاع از منافع خود و هم پیمانانش است.



وی درعین حال در اظهاراتی فرافکنانه افزود: مشکل لبنان به آمریکا یا هرکس دیگری ارتباطی ندارد و به خود لبنانی ها مربوط می شود و سزاوار است تا رئیس جمهوری را به سرعت انتخاب کنند.

رایس در تلاش برای برای سرپوش گذاشتن بر دخالتهای آشکار کشورش در امور داخلی لبنان ادعا کرد : لبنانی ها دوره ای طولانی درسایه حضور بیگانه و ارعاب خارجی به سر برده اند و هم اکنون ملت لبنان باید قادر باشد تا حق قانونی خود را در انتخاب رئیس جمهور اعمال کنند!



میشل عون رهبر جریان ملی آزاد لبنان از گروههای طرفدار تشکیل دولت وحدت ملی،هدف آمریکا از اعزام ناوهای جنگی به سواحل لبنان را تلاش برای تحمیل اراده جریان 14 مارس بر مخالفان دانست.

نواف الموسوی مسئول روابط خارجی حزب الله لبنان نیز با اشاره به اقدام آمریکا در اعزام ناو جنگی به سواحل لبنان اعلام کرد: ناو آمریکایی، مخالفان را از تصمیم ثابت تشکیل دولت وحدت ملی منصرف نخواهد کرد.

به گزارش مهر، در حالی که لبنان از بحران سیاسی رنج می برد، دولت آمریکا نهم اسفند ناو جنگی "یو اس اس کول" خود را به سواحل لبنان اعزام کرد.

"مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در این رابطه ادعا کرد که این ناو به بحران ناشی از انتخاب رئیس جمهوری در لبنان ربطی ندارد و تنها با هدف تقویت امنیت و ثبات در خاورمیانه به این منطقه اعزام شده است.