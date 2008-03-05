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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۷

اجرای "ورود سگ و عوام‌زاده ممنوع" در خانه هنرمندان

نمایش "ورود سگ و عوام‌زاده ممنوع" به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا افشار فروردین 87 در خانه هنرمندان روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش داستان خانواده‌ای قجری را بیان می‌کند که فرزندشان برای تحصیل به فرنگ می‌رود. پس از بازگشت وی دیگر رسوم پوسیده قاجاری را قبول ندارد و سعی در رواج فرهنگ کشورهای اروپایی دارد. این موضوع پس از مدتی این خانواده را با مشکلات روحی و چندگانگی مواجه می‌سازد.

در این نمایش که از 17 فروردین 87 به مدت 25 شب در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان به اجرا درخواهد آمد، مهران رنجبر، مهتاب باجلان، هدیه رضایی، نیکا کیانپور، امین خرمی و مهدی فریضه ایفای نقش می‌کنند و امیر شیرمحمدی دستیار کارگردان این نمایش است.

آخرین فعالیت نمایشی افشار همکاری به عنوان یکی از اعضاء هیئت بازبینی پنجمین جشنواره تئاتر رضوی است که از 20 تا 25 آبان ماه در شهرهای تهران و بجنورد برگزار ‌شد.

کد مطلب 649787

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