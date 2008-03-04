برگزاری همایش آموزش مراقبتهای چشمی مدارس سطح استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سه روزه آموزش مراقبت های چشمی که با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران، اداره سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش و بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور در حال برگزاری است با هدف آشنایی مربیان و آموزگاران با ناراحتی های چشمی و راه های مراقبت از چشم به منظور ارتقاء سطح دانش مربیان بهداشت مدارس طراحی شده است.

در این همایش سه روزه موضوعاتی از جمله ساختمان چشم، عیوب افکاری، اورژانس های چشم و چهارشنبه آخر سال، تنبلی چشم توسط گروه چشم پزشکی بیمارستان نور ارائه خواهد شد.

این دوره آموزشی که برای مدارس مقطع ابتدایی استان تهران برپا شده تا پایان هفته در مناطق مختلف تکرار می شود. این طرح بعد از آموزش در مرحله دوم درغالب پوستر و مسابقه نقاشی با عنوان «چشم های من» در سطح مدارس ابتدائی و راهنمائی استان تهران توزیع می شود تا دانش آموزان با طراحی نقاشی همراه با پیام سلامت، دیدگاه خود در مورد چشم به تصویر بکشند که بعد از بررسی، به آثار برتر جوایزی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است در پایان دوره آموزشی همچنین فیلمی از حوادث چهارشنبه آخرسال و هشدارهای لازم در این روز پخش و توصیه های لازم جهت مراقبت دانش آموزان از خطرات احتمالی مطرح خواهد شد.