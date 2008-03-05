به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش دو داستان موازی دارد؛ روایت نخست درباره دلالی است که برای به دست آوردن یک تابلو نقاشی از درختان آبی مسیری 10 ساله را طی می‌کند به آن نقاشی برسد. روایت دوم درباره نقاشی است که در طول 10 سال مسیری را می‌رود تا تابلو درختان آبی را بکشد.

سام کبودوند، امین خرمی، آفاق میرقاسمی و حامد پشتیبان بازیگران، مزدک قاضی‌نژاد طراح صحنه و لباس و مهرنوش رضائیان دستیار کارگردان نمایش "خطوط مبهم ذهن" هستند که از 20 اردیبهشت تا 20 خردادماه 87 در تالار مولوی روی صحنه خواهد بود.

پاکراه تابستان امسال نمایش "آشوویتس خصوصی" را در تالار مولوی اجرا کرده بود.