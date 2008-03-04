بیش از 40 هزار نفر در مازندران مجری برگزاری انتخابات مجلس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت، عصر سه شنبه در نشستی خبری اظهار داشت: 16 فرمانداری و 46 بخشداری در برگزاری این حماسه حضور در 24 اسفند نقش آفرینی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تمامی بخشداری ها و فرمانداری های مازندران به شبکه وی پی ان وزارت کشور متصل شدند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه سه هزار کاربر توسط سه هزار رایانه دارای سه هزار خط تلفن اینترنت پرسرعت هستند پیش بینی کرد: در روز برگزاری انتخابات شلوغی و قطعی در خطوط شبکه ها در جهت برگزاری انتخابات صورت نگیرد.

قناعت با بیان اینکه دو هزار و 603 شعبه اخذ رای در استان آماده برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس هستند، یادآور شد: هزار و 937 صندوق ثابت و 666 صندوق سیار در شهرها و روستاهای مازندران نسبت به جمع آوری آراء مردم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه تا این لحظه 115 نفر در استان تایید صلاحیت شدند بیان داشت: تعداد چهار نفر از تایید صلاحیت شدگان را بانوان تشکیل می دهند.

قناعت با تاکید بر ممنوع بودن نصب پوستر و تراکت و عکس از نامزدها خواست بر اساس قانون و شیوه نامه تبلیغات نسبت به فراهم آوردن حضور مردم برنامه ریزی کنند.

وی یادآور شد: هیئت بازرسی و نظارت انتخابات هشتمین دوره مجلس در مازندران با پیگیری، بررسی و جدیت موضوعات برگزاری و تضمین انتخابات سالم، اجرای دقیق قانون انتخابات و انتخاب نماینده نامزد در شعبه اخذ رای تشکیل شده است.

به گفته قناعت، در هر شعبه اخذ رای در استان شامل هفت عضو اصلی به علاوه نیروهای امنیتی و حفاظتی در برگزاری انتخابات 24 اسفند نقش دارند.