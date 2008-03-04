حسین ناطقی همچنان پیراهن طلایی را بر تن دارد / پتروشیمی در صدر جدول تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح و در سومین مرحله از رقابت های بین المللی دوچرخه سواری تور تفتان 90 دوچرخه سوار در سنگین ترین مرحله تور مسیر 180 کیلومتری دو شهر زاهدان به خاش را در رشته استقامت جاده رکابزنی کردند و در پایان حسین ناطقی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز با زمان 4 ساعت و 51 دقیقه و 48 ثانیه و 15 صدم ثانیه زودتر از دیگر رقبا از خط پایان گذشت و در سکوی نخست ایستاد.

وحیدغفاری از تیم پتروشیمی تبریز با زمان 4 ساعت و 51 دقیقه و 48 ثانیه و 20 صدم ثانیه و حسین علیزاده از تیم نیروی زمینی ارتش با زمان 4 ساعت و 51 دقیقه و 48 ثانیه و 25 صدم ثانیه به ترتیب در سکوهای دوم و سومی ایستادند.

درمجموع رده بندی کلی انفرادی دو مرحله نیز حسین ناطقی با زمان 7 ساعت و 19 دقیقه و 69 ثانیه صدر نشین شد و فردا نیز با پیراهن طلائی رکاب خواهد زد.

در مجموع رده بندی کوهستان بهنام خسروشاهی دوچرخه سوار تیم پتروشیمی تبریز در سکوی نخست قرار دارد و فردا پیراهن کوهستان را بر تن می کند.

درمجموع رده بندی تیمی نیز تیم پتروشیمی تبریز صدر نشین است و نیروی زمینی ارتش در سکوی دومی قرار دارد.

فردا صبح درچهارمین مرحله این رقابت ها دوچرخه سواران در رشته استقامت جاده مسیر دو شهر خاش - ایرانشهر به مسافت 160 کیلومتر را رکابزنی خواهند کرد.

دراین پیکارها دوچرخه‌ سواران در قالب 9 تیم داخلی و 3 تیم خارجی در یک مرحله پرولوگ ( تایم تریل انفرادی ) و شش مرحله استقامت جاده به مسافت ۸۰۰ کیلومتر رقابت خواهند کرد . این رقابتها در رده سنی امید برگزار خواهد شد و دوچرخه سواران تیم‌ های ارمنستان، گرجستان و عراق در این رقابتها حضور دارند.