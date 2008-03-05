کتابهای جدید راهنمای اساتید حوزه های علمیه خواهران تدوین شد

معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : کتاب راهنمای اساتید با موضوع اصول فقه بر مبنای کتاب "الموجز فی اصول الفقه" در دو جلد در دستور کار قرار گرفته بود که جلد اول این کتاب منتشر شده و از هفته آینده به مدارس علمیه سراسر کشور ارسال می شود.

محمود خالقی افزود: جلد دوم این اثر نیز مراحل نهایی خود را گذرانده و پیش بینی می شود در اوایل سال آینده منتشر شود. همچنین کتاب راهنمای اساتید فلسفه و منطق نیز در دست تدوین است که پیش بینی می شود در سال آینده تحصیلی منتشر شود.