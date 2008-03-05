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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

کتابهای جدید راهنمای اساتید حوزه های علمیه خواهران تدوین شد

کتابهای جدید راهنمای اساتید حوزه های علمیه خواهران تدوین شد

کتاب جدید راهنمای اساتید با موضوع اصول فقه توسط معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تدوین شد.

معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : کتاب راهنمای اساتید با موضوع اصول فقه بر مبنای کتاب "الموجز فی اصول الفقه" در دو جلد در دستور کار قرار گرفته بود که جلد اول این کتاب منتشر شده و از هفته آینده به مدارس علمیه سراسر کشور ارسال می شود.

محمود خالقی افزود: جلد دوم این اثر نیز مراحل نهایی خود را گذرانده و پیش بینی می شود در اوایل سال آینده منتشر شود. همچنین کتاب راهنمای اساتید فلسفه و منطق نیز در دست تدوین است که پیش بینی می شود در سال آینده تحصیلی منتشر شود.

کد مطلب 649795

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