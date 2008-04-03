جمعیت حاشیه نشین مشهد برابر با کل جمعیت خراسان جنوبی است

محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: حاشیه نشینی یکی از بزرگترین مشکلات مشهد است در حالی که جای خالی صنایع مادر در دومین کلان شهر کشور نیز قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: عدم برخورداری از خدمات شهری، اداری، بهداشتی و اقتصادی از مشکلات حاشیه نشینی محسوب می شود و بیشتر حاشیه نشینان نیز از نقاط دیگر به مشهد مراجعه کرده اند.

محمدی زاده با اشاره به اینکه هر منطقه با جمعیتی بیش از پنج هزار نفر باید یک شورای محلی داشته باشد، اظهار داشت: جمعیت حواشی مشهد به عنوان دومین کلانشهر مذهبی جهان از این قاعده مستثنی نیست.

استاندار خراسان رضوی افزود: طرحهایی چون شهردار محله که در برخی مناطق کشور صورت گرفته است می تواند در مشهد و مناطق حاشیه نشین این شهر اجرا شود.