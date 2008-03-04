برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است/ با تحریم تهران مخالفیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سودان، سپهبد "عبدالرحیم محمد حسین" در سخنان مطبوعاتی خود پس از استقبال از سردار سرتیپ مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در خارطوم بر موضع کشورش در مخالفت با اعمال هرگونه تحریم علیه کشورمان تاکید کرد و گفت : جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای را برای اهداف صلح آمیز ونه مقاصد نظامی دنبال می کند.

وی خاطرنشان کرد: گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران تاکید کرده است.

وزیر دفاع سودان گفت : این، رژیم صهیونیستی است که از فناوری هسته ای برای اهداف نظامی استفاده می کند.



سپهبد "عبدالرحیم محمد حسین"همچنین بار دیگر بر حمایت از ایران و مواضع آن در گسترش امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد و سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به خارطوم را در چارچوب روابط دوجانبه دانست.



وزیر دفاع سودان به سفر اخیرخود به تهران اشاره کرد و گفت : سفر وزیر دفاع ایران به خارطوم، در پاسخ به دعوت وی صورت می گیرد.

وی افزود: این سفر همچنین در زمانی انجام می شود که شرایط منطقه ای و بین المللی نیازمند همیاری و همبستگی میان کشورهای عربی و اسلامی است.

سپهبد عبدالرحیم محمد حسین درپایان تاکید نمود: این سفر فرصتی برای تحقق اهداف مشترک در زمینه برقراری امنیت و ثبات در منطقه است و زمینه ای برای پیشبرد روابط سودان و ایران به شمار می رود.