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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۵۷

قبل از انتخابات سال 2006 ؛

بوش طرحی را برای سقوط حماس تایید کرده بود

سندی محرمانه نشان می دهد که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا طرحی را برای مورد تائید قرار داده بود که در آن عنوان شده بود که در صورت پیروزی حماس در انتخابات باید این گروه را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله "ونیتی فیر" با افشای یک سند محرمانه نوشت: گفته می شود که بوش طرحی محرمانه را مورد تائید قرار داده بود تا به محض اینکه حماس در انتخابات پارلمانی ژانویه سال 2006 برنده شد آن را به سقوط و شکست بکشاند.

این اسناد که از سوی منابعی در وزارت خارجه آمریکا و مقام های فلسطینی مورد تائید قرار گرفته، آشکار می کند که این طرح قرار بوده است تا از سوی وزارت خارجه آمریکا انجام شود.

گزارش همچنین اتهامهای حماس و دیگر مقام های فلسطینی را تائید می کند که می گفتند آمریکا به نیروهای فتح کمک های تسلیحاتی و مالی می دهد تا دولت حماس را به شکست بکشانند.

برخی از مقام های ارشد فتح همچنین آمریکا را متهم می کردند که با استفاده از تشویق فتح، به دخالت در امور فلسطین متهم می کردند تا حماس را سرنگون سازند.

این گزارش تائید می کند که کاندولیزا رایس وزیر خارجه و الیوت آبرامز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا مسئول تحریک و ایجاد جنگ های داخلی در فلسطین با استفاده از نیروهای تحت فرمان "محمد دحلان" بوده اند.

در گزارش آمده است: این افراد درصدد بودند تا با تقویت دحلان دولت منتخب مردمی فلسطین را به سکوت بکشانند.

کد مطلب 649807

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