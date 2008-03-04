واحد صنعتی تولید قطعات پلاستیکی صنعتی در اراک راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرماندار این شهر در مراسم راه اندازی این واحد صنعتی با تاکید بر اهمیت صنعت و توسعه آن در اراک، اظهار داشت: صنعت بیشترین اشتغال اراک را شامل می شود و این شهر نیازمند توسعه صنعتی در کنار توسعه انسانی و اجتماعی و فرهنگی است.
محمدحسن آصفری با اشاره به اینکه باید از نگاه های تک بعدی در حوزه صنعت و توسعه اجتماعی دوری کرد، خاطرنشان کرد: بی توجهی به هر بخش تبعات منفی به دنبال دارد.
این واحد با 35 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضی در زمینی به وسعت چهار هزار و ۳۶۰متر مربع و فضای کارگاهی یک هزار و ۶۰۰متر مربع تجهیز و راه اندازی شده است.
این واحد ظرفیت تولید ۱۰هزار قطعه تولیدات پلاستیک کاربردی و صنعتی در هر شیفت کاری را دارد و برای ۶۰نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.
این واحد صنعتی همچنین ظرفیت تولید سالانه پنج هزار و ۸۰۰تن گردگیر، ضربه گیر خودرو اوریتگها، قطعات و لوازم کلاج و جلوبندی خودرو همچنین تولید یکصد هزار متر مربع تسمه نقاله، ۶۵هزارمتر کفپوش سالنهای ورزشی و ۵۰۰تن ورقهای لاستیکی در ضخامتهای مختلف را دارد.
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