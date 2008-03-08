معاون پژوهشی مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : هر ساله همایش پژوهشی طلاب غیرایرانی با عنوان "جشنواره شیخ طوسی" برگزار می شود، طلاب مرکز جهانی در این جشنواره علاوه بر ارائه موضوعات مختلف پژوهشی به ارائه پژوهشهای صورت گرفته در یک موضوع ویژه می پردازند که در سال جاری این موضوع با عنوان "معنویت و جهان معاصر" برگزار می شود.

حجت الاسلام دکتر عباسی افزود: در بخش عمومی کتابها و مقالات چاپ شده و آماده چاپ، پایان نامه های دفاع شده و نرم افزارهای علمی ـ اسلامی که در موضوعات علوم قرآن و حدیث، تاریخ و سیره، کلام و دین پژوهی، اخلاق و تربیت، فقه اصول و حقوق و فلسفه و عرفان در سال 1386 تالیف، تصحیح یا ترجمه شده باشند می توانند شرکت کنند.

وی افزود : در بخش موضوع ویژه نیز که با عنوان "معنویت و دنیای معاصر" برگزار می شود محورهایی همچون سیر تاریخی معنویت، دین و معنویت، اسلام و معنویت، ادیان دیگر و معنویت، معنویتهای غیر دینی و پژوهشهای مقارن در نظر گرفته شده است.

معاون پژوهشی مرکز جهانی علوم اسلامی گفت :علاقمندان به شرکت در بخش عمومی در بخش عمومی تا پایان تیرماه 1387 و در بخش موضوع ویژه تا پایان مرداد 1387 فرصت دارند اثار خود را به دبیرخانه همایش واقع در جامعه العلوم الإسلامیه ارسال کنند.