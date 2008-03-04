حاشیه سازی تاکسیرانی در شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر ، صحبت های اعضای شورا در خصوص وضعیت تاکسیرانی و فعالیت تاکسی ها در شهر تهران حاوی نکات جالبی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست.

چمران رئیس شورای شهر تهران معتقد است نحوه فعالیت تاکسی ها در شهر تهران من در آوردی است و در هیچ کجای دنیا این گونه نیست.

وی همچنین یادآور شد: قیمت کرایه تاکسی ها مانند قیمت ماهی قرمز شب عید در آستانه سال نو بالا رفته است.

بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: هر زمان هر کس عشقش می کشد تاکسی وارد شهر می کند، زمانی فسفری، شطرنجی و زمانی هم مسافربرها و ...

وی یکی از مشکلات تاکسیرانی را پول خرد دانست و گفت: خیلی از رانندگان تاکسی مجبور هستند پول خرد را از گداها خریداری کنند.

در جلسه امروز شورا رسول خادم دیگر عضو شورا در مقابل اعتراضات پی در پی شکیب به وضعیت تاکسیرانی گفت: آقای شکیب یک ایراد می گیرند و بعد از آن همه مجبورند ایشان را راضی کنند.

همچنین شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا ، حبیب کاشانی را عامل بی نظمی در شورا دانست ضمن آنکه چمران نیز از کاشانی خواست به مباحث مطرح شده در شورا توجه کند و گفت: ما به گوش شما کاری نداریم مهم صورت شماست که حواس همه را پرت می کند.

چمران همچنین در ابتدای جلسه و پس از دیده بوسی طولانی کاشانی و شکیب گفت: جای این کارها اینجا نیست.

در جلسه امروز شورای شهر، سخنگوی شورا غایب بود و شکیب نیز پس از تصویب بودجه سازمان تاکسیرانی جلسه را ترک کرد.

در پایان جلسه امروز حسن بیادی طی گفتگویی باچند تن از کارمندان شورای شهر خواستار آن شد تا خبرنگاران خانم، موهای خود را بیشتر بپوشانند که این موضوع موجب دلخوری غالب خبرنگاران حاضر در جلسه امروز گردید.