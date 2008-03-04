کمیته های ستاد بازیهای المپیک ملزم به ارائه نیازهای تخصصی خود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست که روز گذشته برگزارشد، علی رغبتی مسئول کمیته ناظران گزارشی از فعالیت های این کمیته را ارائه کرد و گفت : تاکنون 326 گزارش از ناظران مرد و 187 گزارش از ناظران زن دریافت شده است .

دکترمرادی رئیس کمیته پزشکی نیز دراین نشست ازحضور پزشکان درکنارتیم های ملی و برگزاری جلسات در رابطه با دوپینگ خبر داد.



اصغر رحیمی مسئول کمیته مربیان نیز در این نشست اعلام کرد که بررسی آیین نامه پرداخت حق الزحمه مربیان داخلی به پایان رسیده و برای تصویب نهایی در جلسه آتی هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک مطرح خواهد شد .



ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی درنشست فوق با اشاره به برگزاری دومین کارگاه آموزشی برای مسئولان فرهنگی فدراسیونها از برگزاری مراسم 28 صفر با حضور ورزشکاران و مسئولان ورزشی در روز چهارشنبه 15 اسفند ماه خبرداد . این مراسم در سالن جانبازان آکادمی ملی المپیک اجرا خواهد شد .



دکترمهرزاد حمیدی رئیس آکادمی ملی المپیک نیز یکی دیگر از حاضرین در نشست کمیته تدارکاتی بود . وی رئوس برنامه های این آکادمی در سال آتی را تشریح کرد و اعلام کرد فعالیت های آکادمی درسال آتی براساس کیفی سازی کارها و نیاز محور بودن برنامه ها استوار است.



وی همچنین گفت : فعالیت ها آکادمی در زمینه کادرسازی به ویژه درنظام مربیگری متمرکزخواهد شد و آکادمی بایستی نیازهای ستاد و کمیته تدارکاتی را پاسخ دهد.



درپایان نشست فوق دکترنصرالله سجادی رئیس ستاد بازیهای المپیک ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده اعلام کرد تمامی کمیته ها بایستی با برگزاری جلسات مشترک به منظورتعیین نیازها در زمینه های مختلف از جمله روان شناسی، آمادگی جسمانی ، ناظران و تغذیه در دراز مدت اقدام کنند.