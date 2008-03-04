قطعنامه مغرضانه و ضد ایرانی شورای امنیت ضربه دیگری بر حیثیت آژانس زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امورخارجه درخصوص واقعیت های نادیده انگاشته در قطعنامه اظهار داشت: شورای امنیت در حالی اقدام به صدور قطعنامه جدید نمود که موضوعات باقیمانده که هر یک از آنها در زمان خود ازسوی آمریکا و برخی از کشورهای بدخواه ملت ایران به عنوان مسئله ای عمده مطرح می شد، در پرتو همکاری های گسترده و فراتر از تعهدات کشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی حل و فصل شدند.

سید محمد علی حسینی افزود: صدور این قطعنامه مغرضانه و ضد ایرانی ضربه دیگری بر حیثیت و وجهه آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و موجب افزایش بی اعتباری شورای امنیت گردیده است.

وی با تبیین عزم و اراده ملت ایران گفت: تداوم این روند هیچگونه تاثیری بر عزم و اراده راسخ ملت و دولت ایران برای استیفای حقوق مشروع و قانونی خود در ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای در چارچوب معاهده ان پی تی نخواهد داشت.