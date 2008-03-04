مرکز تحقیقات کاربردی هواشناسی استان مرکزی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، این مرکز در زمینی به وسعت یک هزار و 470 متر مربع فضای ادارای و تحقیقاتی با اعتباری بالغ بر 817 میلیون ریال راه اندازی شد.

در مراسم راه اندازی این واحد تحقیقات هواشناسی، رئیس سازمان هواشناسی کشور و معاون سازمان هواشناسی جهانی با تاکید بر اهمیت نقش هواشناسی در کشاورزی و توسعه گفت: هواشناسی در 30 استان کشور در حوزه کشاورزی فعال است.

علی محمد نوریان راه اندازی مرکز نحقیقات هواشناسی اراک را به عنوان بیستمین مرکز اعلام کرد و گفت: تا پایان امسال چهار مرکز دیگر در شهرهای، زنجان، گلستان، رشت و اهواز راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: مرکز اراک ششمین مرکز راه اندازی شده در سال جاری است و در تعدادی از استانهای دیگر نیز چنین مراکزی در حال ساخت است.

معاون اول سازمان هواشناسی جهانی یادآور شد: پرهیز و اجتناب از بلایای طبیعی غیر ممکن است، اما امکان پیشگیری از خسارات در این حوادث امکانپذیر است.

نوریان افزود: خشکسالی، طغیان رودخانه، بارش شدید برف و باران، طوفان، آتش سوزی، رانش زمین، بهمن، گرما و سرمای شدید و کولاک از جمله پدیده‌های جوی و اقلیمی است.

وی بیان داشت: هواشناسی‌های سینوپتیکی و دینامیکی، فیزیکی و تعدیل مصنوعی آب و هوا، اقلیم شناسی، هوانوردی، آبشناسی، دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی و کشاورزی از مهمترین گرایشهای هواشناسی است.

نوریان، منواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، ذرات معلق با قطر کمتر از ‪۱۰‬میکرون و سرب را از جمله آلاینده‌های اصلی عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت و لزوم مدیریت درست بر منابع و استفاده از فرصتها، افزود: مدیریت منابع ما را به سمت استفاده بهتر از این منابع رهنمون می کند و مدیران باید با شناخت توانمندیها و منابع از این فرصتها استفاده کنند.