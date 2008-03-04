هدف رایس حمایت از تکمیل هولوکاست علیه ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خالد البطش" از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: سفر رایس به منطقه درچارچوب حمایت از تکمیل هولوکاست علیه ملت فلسطین صورت می گیرد.

وی افزود: رایس از طریق این سفر در تلاش برای ترمیم وجهه دشمن جنایتکاری است که پلیدی و زشتی و خونخواری آن از طریق کشتار و جنایات علیه ملت فلسطین نمایان گشت.



البطش گفت : هدف از این سفر جلوگیری از پاسخ مثبت سران و دولتها به خواسته ملتهای خود در کمک به ملت فلسطین و برداشتن محاصره ظالمانه تحمیلی علیه فلسطینیان است که با تصمیم صهیونیستی – آمریکایی اعمال شده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز گفته های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا را در راستای تحریک آفرینی برای ادامه جنگ علیه حماس و سرپوش گذاشتن بر جنایتهای بوش علیه ملت فلسطین دانست.

سامی ابوزهری سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفت : سخنان کاندولیزا رایس که در آن جنبش حماس را مسئول تنش کنونی دانست، منعکس کننده ماهیت اهداف سفر دوره ای وی به منطقه است که بر تحریک آفرینی برای ادامه جنگ علیه جنبش حماس و مقاومت متمرکز است.

وی افزود: بیان اینگونه سخنانی در این شرایط حاضر با هدف فریب ملتها و سرپوش گذاشتن بر جنایتی است که جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ملت فلسطین مرتکب شده است، زیرا او در سفر اخیر خود به منطقه برای حمله به غزه چراغ سبز نشان داد.

ابوزهری از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست به درخواست رایس برای ازسرگیری تماسها با رژیم صهیونیستی گوش ندهد و توقف نهایی مذاکرات را اعلام کرده و تنها آن را تعلیق نکند، زیرا این پاسخ طبیعی به کشتار صهیونیستها است.