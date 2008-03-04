داور چین تایپه ای دیدار سپاهان - الاتحاد عربستان را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس لیو تیجان و هان وی از کشور چین تایپه سون یائو جی را در امر قضاوت بازی سپاهان ایران - الاتحاد عربستان همراهی خواهند کرد. داور چهارم این دیدار نیز وان کسو از چین تایپه است.

ازسوی کمیته داورن کنفدراسیون فوتبال آسیا، مازان رامادان از لبنان به عنوان ناظر داوری این دیدار را نظارت خواهد کرد.

مسابقه سپاهان ایران - الاتحاد عربستان در چارچوب هفته سوم از دور مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.