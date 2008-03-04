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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۰

داور چین تایپه ای دیدار سپاهان - الاتحاد عربستان را قضاوت می کند

داور چین تایپه ای دیدار سپاهان - الاتحاد عربستان را قضاوت می کند

سون یائوجی از چین تایپه دیدار تیم های فوتبال سپاهان ایران - الاتحاد عربستان از چارچوب مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس لیو تیجان و هان وی از کشور چین تایپه سون یائو جی را در امر قضاوت بازی سپاهان ایران - الاتحاد عربستان همراهی خواهند کرد. داور چهارم این دیدار نیز وان کسو از چین تایپه است.

ازسوی کمیته داورن کنفدراسیون فوتبال آسیا، مازان رامادان از لبنان به عنوان ناظر داوری این دیدار را نظارت خواهد کرد.

مسابقه سپاهان ایران - الاتحاد عربستان در چارچوب هفته سوم از دور مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا روز چهارشنبه بیستم فروردین ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 649838

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