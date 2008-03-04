نمایش هنرهای تجسمی ایران در 10 کشور اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد دفتر هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، واحد بینالملل موزه هنرهای معاصر با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد نمایشگاههای هنر معاصر ایران را در عرصههای مختلف تجسمی در ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، مجارستان، لهستان، کرواسی، اتریش و سوئیس برپا میکند.
این نمایشگاهها با هدف معرفی و شناساندن هنر معاصر ایران، ارتباط فرهنگی هنری متقابل ایران و 10 کشور اروپایی، معرفی جلوههای هنر بزرگ هنرمندان ایران، ایجاد زمینه گفتگوی فرهنگی میان هنرمندان ایرانی و اروپایی در حوزه هنرهای تجسمی و نقش حضور ایران و جایگاه جهانی آن برگزار میشود.
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