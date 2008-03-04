نمایش "بانوی نور" در اردبیل به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، همزمان با روزهای پایانی ماه صفر و به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت حضرت امام حسن(ع) و امام رضا (ع) نمایش "بانوی نور" از امروز به مدت چهار شب به روی صحنه می رود.

این نمایش نوشته محمدباقر نباتی مقدم و به کارگردانی مجید واحدیزاده تهیه شده و در این نمایش 30 نفر بازیگر و 30 نفر عوامل فنی و تولید حضور دارند.

نمایش مذهبی بانوی نور درباره بخشی از تاریخ صدر اسلام و روایتگر گوشه هایی از زندگانی پر برکت حضرت فاطمه(س) است.

این نمایش به سفارش حوزه هنری استان اردبیل و توسط گروه تئاتر فروغ اردبیل تولید و اجرا می شود.

همچنین این نمایش طی روزهای آینده و با حضور در شهرهای زنجان و قزوین در چندین نوبت به روی صحنه خواهد رفت.