93/7 درصد کشفیات مواد مخدر جهان توسط ایران صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا جهانی، عصر امروز در جریان مراسم امحا پنج تن مواد مخدر مکشوفه فارس در شیراز افزود: میزان کشت مواد مخدر افغانستان در سال 2006 میلادی حدود شش هزار و 100 تن و در سال 2007 حدود هشت هزار و 200 تن بوده که بر اساس پیش بینی ها در سال 2008 به 10هزار تن نیز خواهد رسید از این رو مبارزات مواد مخدر در سطح کشور به لحاظ همجواری با افغانستان سخت تر می شود.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: در سال 85 حدود 418 تن مواد مخدر در سطح کشور کشف شد که اگر این میزان بر پایه تریاک سنجیده شود، شمار کشفیات به 500 تن می رسد و در سال جاری نیز تاکنون 565 تن مواد کشف شده است.

جهانی تصریح کرد: از کل کشفیات مواد مخدر امسال حدود 28 تن مواد شامل مورفین، هرویین، کراک و کریستال است.

وی عنوان کرد: مواد مخدری که همواره در جریان کشفیات امحا می شود، قابلیت تبدیل برای مصارف دارویی ندارد و عمده آنها را اکس، نورچیزیک و تم چیزک، روانگردانها، حشیش و... تشکیل می دهد اما موادی مانند تریاک به مراکز داروسازی کشور ارسال و از آن داروی های مورد نیاز تولید می شود.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری با اشاره به سود دهی سرشار خرید و فروش مواد مخدر در سطح جهان بیان داشت: در حال حاضر گردش مالی مواد مخدر در دنیا حدود دو هزار میلیارد دلار است که حدود 600میلیارد دلار را سود تشکیل می دهد به همین دلیل نباید انتظار داشت که مافیای مواد مخدر از این سودها دست بردارد و باید مبارزات در این زمینه افزایش یابد.

جهانی با اشاره به روند رشد مبارزه با مواد و مخدر در ایران گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر سال جاری را به عنوان سال درمان نامگذاری کرد که در این راستا 450هزار نفر تاکنون تحت پوشش یکی از پروتکول های درمانی اعتیاد قرار گرفتند اما برای سال آینده این ستاد عنوان سال پیشگیری را انتخاب کرده که دامنه وسیع تری از جامعه را مورد هدف قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در سال پیشگیری جمیعت 15 تا 65 سال ایران هدف قرار خواهد گرفت، ادامه داد: در این سال پوشش 40 میلیون نفر از جمعیت کشور در حوزه پیشگیری پیش بینی شده و عمده هدف ما نیز جمعیت جوان جامعه خواهد بود.

در ادامه مراسم، رئیس پلیس فارس نیز یادآور شد: امسال در سطح استان فارس تاکنون 50 تن مواد مخدر کشف شده که طی چند سال گذشته بی نظیر است.

سردار علی مویدی ادامه داد: طی 11 ماهه گذشته پلیس فارس 450 عملیات در راستای مبارزه با مواد مخدر صورت داده که در پی آن ده ها باند بزرگ و ترانزیت مواد مخدر منهدم شدند.

وی با اشاره به هلاکت 15 نفر از اشرار و قاچاقچیان در استان فارس در جریان مبارزات مذکور طی مدت اخیر یادآور شد: در این مدت، استان فارس به لحاظ کشف مواد مخدر با توجه به موقعیت جغرافیایی و وسعت، جایگاه مناسبی در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس فارس تاکید کرد: در عصری که به عنوان تکنولوژی و توسعه شناخته شده، مسئله مواد مخدر توجه و نگرانی سردمداران بسیاری از حکومتها را به خود اختصاص داده که در این رابطه جمهوری اسلامی ایران توانسته در مبارزه با مواد مخدر به موفقیتهای زیادی دست یابد.

در این مراسم پنج تن مواد مخدر کشف شده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس به آتش کشیده شد.