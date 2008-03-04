نمایشگاه عکس بمباران جنگ تحمیلی در مریوان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این نمایشگاه حاصل تلاش چندین ساله فرید نیکخواه عکاس و فیلم ساز مریوانی است و از امروز تا 17 اسفند ماه پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان هدف از برپایی این نمایشگاه را گرامیداشت رشادتها و دلاور مردیهای مردم مرز نشین مریوان خواند و افزود: مردم شهرستان مریوان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی با تمام توان از تمامیت ارزی ایران اسلامی دفاع کردند.

رشید محمودی اظهار امیدواری کرد: با برپایی چنین نمایشگاه های بتوانیم نسل امروز را با گوشه ای از مجاهدت های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا کنیم.