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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۵

نمایشگاه عکس بمباران جنگ تحمیلی در مریوان برپا شد

سنندج - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی از عکسهای مستند بمباران شهرستان مریوان در هشت سال دفاع مقدس در نگارخانه این شهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، این نمایشگاه حاصل تلاش چندین ساله فرید نیکخواه عکاس و فیلم ساز مریوانی است و از امروز تا 17 اسفند ماه پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان هدف از برپایی این نمایشگاه را گرامیداشت رشادتها و دلاور مردیهای مردم مرز نشین مریوان خواند و افزود: مردم شهرستان مریوان در جریان هشت سال جنگ تحمیلی با تمام توان از تمامیت ارزی ایران اسلامی دفاع کردند.

رشید محمودی اظهار امیدواری کرد: با برپایی چنین نمایشگاه های بتوانیم نسل امروز را با گوشه ای از مجاهدت های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا کنیم.

کد مطلب 649849

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