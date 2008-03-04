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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۶

نشست "فقه مشاغل و توسعه اخلاق حرفه‌ای" برگزار می‌شود

مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست "فقه مشاغل و توسعه اخلاق حرفه‌ای" را فردا برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات شورای عالی راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر دارد برنامه‌ها و طرحهایی را به منظور دستیابی به فقه مشاغل و توسعه اخلاق حرفه‌ای طراحی نماید تا از این رهگذر زمینه‌های فراگیر نمودن فرهنگ اسلامی را بیش از پیش در جامعه دینی فراهم کند.

به همین منظور مرکز نشست "فقه مشاغل و توسعه اخلاق حرفه‌ای" فردا از ساعت 30/8 تا 30/12 در خیابان فلسطین شمالی، بین خیابان انقلاب اسلامی و خیابان بزرگمهر شماره 101 دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرکز مطالعات راهبردی برگزار می‌شود.

کد مطلب 649850

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