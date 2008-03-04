ساکت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص رسیدگی به تخلف محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر اظهارات خلاف واقع و در جهت تشویش اذهان عمومی در رسانه های عمومی و نیز اهانت به ساحت حقوقی فدراسیون فوتبال در تاریخ پانزدهم اسفندماه تشکیل جلسه خواهد داد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان موظف است در نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یابد در غیر این صورت این کمیته آرا خود را در غیاب وی صادر خواهد کرد.

محمدرضا ساکت به دنبال کسر 6 امتیاز از مجموع امتیازات سپاهان اظهاراتی را علیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود.

به دنبال بروز حوادثی در جریان بازی سپاهان - پرسپولیس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 6 امتیاز از مجموع امتیازات این تیم کسر کرد.