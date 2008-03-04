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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۲۹

ساکت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

ساکت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال احضار شد

به دنبال اظهارات اخیر محمدرضا ساکت، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وی را برای ادای توضیحاتی در این خصوص احضار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون در خصوص رسیدگی به تخلف محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان مبنی بر اظهارات خلاف واقع و در جهت تشویش اذهان عمومی در رسانه های عمومی و نیز اهانت به ساحت حقوقی فدراسیون فوتبال در تاریخ پانزدهم اسفندماه تشکیل جلسه خواهد داد. 

مدیرعامل باشگاه سپاهان موظف است در نشست کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حضور یابد در غیر این صورت این کمیته آرا خود را در غیاب وی صادر خواهد کرد.

محمدرضا ساکت به دنبال کسر 6 امتیاز از مجموع امتیازات سپاهان اظهاراتی را علیه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مطرح کرده بود.

به دنبال بروز حوادثی در جریان بازی سپاهان - پرسپولیس، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 6 امتیاز از مجموع امتیازات این تیم کسر کرد.

کد مطلب 649851

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