باراک بر ادامه جنایات رژیم اسرائیل در غزه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود باراک در شهر اشغالی بیت المقدس در ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی گفت: "عملیات ادامه خواهد یافت و به ساکنان غزه تنها می توانم بگویم که برقراری روابط حسن همجواری فقط زمانی میسر خواهد شد که عملیات تروریستی از این منطقه متوقف شود".



رژیم صهیونیستی در دور جدید حملات وحشیانه خود به نوارغزه که از روز چهارشنبه هشتم اسفند آغاز شده است، بیش از 120 فلسطینی را شهید و 350 نفر دیگر را زخمی کرده است.

وزیر جنگ رژیم اسرائیل در پاسخ به متهم شدن رژیم اسرائیل به استفاده از زور به صورت نامتوازن در پاسخ دادن به شلیک موشک های فلسطینیان گفت: "به منتقدان و دوستان خود می گویم، کسانی که موشک شلیک می کنند مسئول هستند".



باراک گفت: "کابینه اسرائیل وظیفه عالی خود را در بازگرداندن آرامش و امنیت به ساکنان عسقلان و شهرک های مجاور نوار غزه حتی اگر نیاز به افزایش عملیات نظامی علیه حماس باشد، برعهده خواهد گرفت".



تاکید رژیم صهیونیستی به ادامه حملات خود به نوار غزه همزمان با سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه صورت می گیرد که جنبش جهاد اسلامی فلسطین هدف از آن را ترمیم وجهه پلید و خونخوار رژیم صهیونیستی، حمایت از تکمیل هولوکاست علیه ملت فلسطین و جلوگیری از پاسخ سران کشورها به خواست ملتهای خود برای کمک به ملت فلسطین دانست.



جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) نیز گفته های اخیر وزیر امور خارجه آمریکا در منطقه را در راستای تحریک آفرینی برای ادامه جنگ علیه حماس و سرپوش گذاشتن بر جنایتهای بوش علیه ملت فلسطین دانست.