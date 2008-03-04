به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه 2 اسفندماه 1386 و بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، تصویب نمود که در بند1تصویب‌نامه شماره 192789/ت39217ه‌ مورخ 28/11/1386 بعد از واژه "بازنشستگان"، عبارت "ومستمری بگیران و وظیفه بگیران" اضافه شود.



این ابلاغیه توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 11/12/1386 و با شماره 201075/ت 39217 ه به وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور اجرا ابلاغ شده است.



تصویب نامه قبلی(شماره 192789/ت39217ه‌)، ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور تأمین سبد کالایی کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی بود.



این تصویب نامه شامل کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی(انجام کار معین، مشخص و شرکتی) تا سقف 8/3میلیون نفر بود که با تصمیم جدید هیات وزیران، مستمری بگیران و وظیفه بگیران هم شامل آن شدند.



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