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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۳۴

تصمیم هیئت وزیران؛

مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران هم سبد کالایی دریافت می‌کنند

مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران هم سبد کالایی دریافت می‌کنند

با تصمیم هیئت وزیران، مستمری بگیران و وظیفه بگیران نیز سبد کالایی شامل شامل (5/4) کیلوگرم روغن نباتی، (8/4) کیلوگرم شکر،(8/1) کیلوگرم نخود خام، (8/1) کیلوگرم عدس، (6) کیلوگرم گوشت مرغ و (3) کیلوگرم گوشت قرمز به ازای هر نفر دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در جلسه 2 اسفندماه 1386 و بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، تصویب نمود که در بند1تصویب‌نامه شماره 192789/ت39217ه‌ مورخ 28/11/1386 بعد از واژه "بازنشستگان"، عبارت "ومستمری بگیران و وظیفه بگیران" اضافه شود.

این ابلاغیه توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 11/12/1386 و با شماره 201075/ت 39217 ه به وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور اجرا ابلاغ شده است.

تصویب نامه قبلی(شماره 192789/ت39217ه‌)، ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور تأمین سبد کالایی کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی بود.

این تصویب نامه شامل کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی(انجام کار معین، مشخص و شرکتی) تا سقف 8/3میلیون نفر بود که با تصمیم جدید هیات وزیران، مستمری بگیران و وظیفه بگیران هم شامل آن شدند.
کد مطلب 649858

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