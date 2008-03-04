تولید دستگاه های تشخیص مواد مخدر در ایران آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمدرضا جهانی، عصر امروز در حاشیه مراسم امحا پنج تن مواد مخدر در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: برای تولید این دستگاه ها با دانشگاه اصفهان مذاکراتی صورت گرفته و چندی پیش نمونه مطالعاتی آن نیز تولید شد و در چند منطقه نیز مورد آزمایش قرار گرفت.

وی هزینه تمام شده برای هر دستگاه را حدود 25 میلیون تومان اعلام و خاطرنشان کرد: با آغاز مراحل تولید، این دستگاه ها در تمام استانهای کشور توزیع می شود.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: دستگاه های تشخیص مواد مخدر قابلیت تجزیه و تحلیل کوچک ترین واحدهای یک ماده را خواهد داشت از این رو پلیس در انجام مبارزات خود می تواند بهره های لازم را از این دستگاه ببرد.

جهانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشف 7/93 درصدی مواد مخدر دنیا در ایران گفت: به رغم این میزان کشف قابل ملاحظه، هیچگونه حمایتی از سوی کشورها و یا سازمانهای بین المللی از ایران صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: از زمانی که برخی کشورهای دنیا به خصوص آمریکا و انگلیس به افغانستان و دیگر کشورهای کشت کننده مواد مخدر وارد شده اند نه تنها در کاهش میزان کشت مواد تاثیری نگذاشته اند، بلکه در افغانستان میزان کشت افزایش نیز یافته است و حداکثر حمایتهای سایر کشورها از ایران نیز در حد آرزوی موفقیت و تشویقهای لفظی است.

جهانی ادامه داد: در حالیکه گردش مالی مواد مخدر جهان دو هزار میلیارد دلار بوده، سازمان ملل فقط 250 میلیون دلار برای مبارزه اختصاص داده که این رقم به هیچ عنوان قابل ملاحظه نیست.

جهانی با بیان اینکه ایران قصد دارد حمایتهای مختلف کشورهای خارجی را در بحث مبارزه با مواد مخدر از حد حرف به عمل سوق دهد، یادآور شد: طی مدت گذشته مسئولان کشورهای مختلفی را به مرزها و استانهای مرزی اعزام و آنها را با روشهای مختلف مبارزه با مواد مخدر آشنا کردیم اما تاکنون از نظر حمایتی از سوی آن کشورها اتفاقی نیفتاده است.

وی همچنین با اشاره به میزان ورودی مواد مخدر افغانستان به ایران گفت: بر اساس برآوردهای ما حدود 25 تا 30 درصد کل مواد مخدر کشور افغانستان از خاک ایران عبور می کند که معادل دو هزار و 500 تن ارزیابی شده که البته بخشی از آن نیز در ایران کشف می شود.