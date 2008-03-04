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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۸

86 عضو اخوان المسلمین مصر بازداشت شدند

86 عضو اخوان المسلمین مصر بازداشت شدند

یک منبع امنیتی گفت که 86 عضو گروه اخوان المسلمین مصر امروز در چند استان این کشور بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این منبع افزود: اکثر این افراد هنگام حضور در دفاتر ثبت نام برای نامزدی در انتخابات شوراهای محلی بازداشت شدند که قرار است هشتم آوریل برگزار شود.

این بازداشت ها در استان اسکندریه، بنی سویف و قنا در صعید مصر صورت گرفت و بازداشت شدگان متهم به وابستگی به یک سازمان غیرقانونی هستند.

شایان ذکر است، منابع نزدیک به اخوان المسلمین براین باورند که موج بازداشت اعضای این گروه در راستای تلاش مسئولان مصری برای جلوگیری از قدرت اخوان المسلمین در رقابت انتخابات شوراهای محلی صورت می گیرد. قرار بود این انتخابات در سال 2006 برگزار شود، اما به مدت دو سال به تعویق افتاد.

کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که مسئولان مصری در تلاش برای جلوگیری از موفقیت اخوان المسلمین در انتخابات، آن را به مدت دو سال به تعویق انداختند. اخوان المسلمین در انتخابات ژانویه سال 2006، 20 درصد از کرسیهای پارلمان مصر را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 649860

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