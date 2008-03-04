تلاش رومانی برای وارد کردن فرانسه به پروژه گاز نوبوکو

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه زمان چاپ ترکیه درگزارشی در این ارتباط می نویسد: ورود شرکت گاز فرانسه (GDF) به پرژوه نوبوکو یکی از مسائل مهمی بود که در دیدار روز گذشته عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه با "ریان باسسکو" همتای رومانیایی خود مطرح بود.

این روزنامه می نویسد: رومانی در تلاش است تا ترکیه را راضی کند تا با ورود GDF به پروژه نوبوکو موافقت کند، پروژه ای که قرار است گاز دریای خزر را به اروپا منقل نماید، اما این اقدام به سبب سیاست های پاریس در قبال عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت آنکارا را در پی دارد.

شرکت گاز بوتاش ترکیه و ترانس گاز رومانی از شرکای این پروژه 3/7 میلیارد دلاری هستند و در اوایل فوریه شرکت گاز RWE آلمان نیز به عنوان دومین شریک وارد این پروژه گردید.

خط لوله نوبوکو به طول 3 هزار و 300 کیلومتر است و گاز دریای خزر(آسیای میانه)، خاورمیانه و مصر را کنسرسیوم خط لوله گازی نوبوکو -خط لوله ای که گاز آسیای میانه و خاورمیانه را از خاک کشورهایی از جمله ترکیه، بلغارستان، رومانی و اسلواکی به اتریش و اروپا منتقل می کند.