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۱۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۱

تأسیس 50 حوزه علمیه خواهران در سال آینده

تأسیس 50 حوزه علمیه خواهران در سال آینده

طرح ساخت 51 مدرسه علمیه در کشور سال آینده به اتمام می‌رسد و ساخت 114 مدرسه علمیه توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران  در همایش مؤسسان حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اعلام این خبر گفت: هم اکنون200 شهرستان فاقد مدرسه علمیه بانوان است که براساس مصوبه شورای عالی حوزه علمیه قم و با حمایت خیرین این خلأ در حال رفع شدن است.

حجت الاسلام جمشیدی افزود: به همین منظور 51 حوزه علمیه خواهران سال آینده در سراسر کشور تاسیس می شود و همزمان با آن ساخت 114 مدرسه علمیه نیز آغاز خواهد شد. احیای موقوفات مربوط به حوزه‌های علمیه نیز در رفع این خلأ بسیار مؤثر است.

وی افزود: به جز جامعه الزهرا (س) و حوزه علمیه خراسان بیش از 20 هزار طلبه در حوزه‌های علمیه خواهران تحصیل می‌کنند.

کد مطلب 649865

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