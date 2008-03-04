رایس بر از سر گیری مذاکرات صلح در خاورمیانه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فرانس - 24"، "کاندولیزا رایس" در نشست خبری مشترک با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار برقراری دوباره و هرچه سریعتر مذاکرات بین فلسطینیان و اسرائیلی ها شد.

وی گفت: من عقیده دارم که ما می توانیم هنوز به توافق صلح برسیم.

رایس عصر امروز از مبدا قاهره وارد سرزمین های فلسطینی شد.

مذاکرات صلح روز یکشنبه ازسوی ابومازن در اعتراض به حملات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه متوقف شد.

در حملات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مردم بی گناه و مظلوم نوار غزه دهها نفر از ساکنان فلسطینی این منطقه ازجمله کودکان و زنان به شهادت رسیدند.

همچنین رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست خبری خواستار برقراری آتش بس میان فلسطینیان و اسرائیلی ها شد.

وی در ادامه از رژیم صهیونیستی خواست تجاوزگری خود را علیه ملت فلسطین متوقف کند تا از این طریق فضای مناسب برای مذاکرات و رسیدن به صلح در سال 2008 میلادی مهیا شود.

رایس پس از این نشست، عازم سرزمین های اشغالی می شود تا با "ایهود اولمرت" نخست وزیر، "ایهود باراک" وزیر جنگ و "زیپی لیونی" وزیر خارجه اسرائیل دیدار و گفتگو کند.