معاون آموزش مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت : برای تدوین نظام جدید آموزشی حوزه علمیه 5 کمیته برای تدوین نظام های ورودی های سیکل، دیپلم، فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی، استعدادهای درخشان و متفرقه ایجاد شده است که نظریات این کمیته ها به کمیته تلفیق که با حضور معاون آموزش حوزه، مدیر برنامه ریزی آموزشی، مسئولین کمیته های 5 گانه و نمایندگان مدیریت امور مدارس و معاونت شهرستانها برگزار می شود، ارائه و پس از تدوین نهایی به شورای عالی آموزش ارسال می شود.

حجت الاسلام بهجت پور افزود: شورای عالی آموزش نیز با حضور مدیر و معاونین آموزش، پژوهش، شهرستانها، تبلیغ، طرح و برنامه، مدیریت مدارس و دو نفر از اساتید منتخب تشکیل می شود. این شورا تاکنون جلسات مختلفی داشته که تصویب اصول 14گانه حاکم بر برنامه های آموزش حوزه از مصوبات این شورا بوده است.

وی گفت : نظام جدید آموزشی حوزه های علمیه در مقاطع سیکل و دیپلم مراحل نهایی خود را گذرانده و با جمع بندی نظریات بیش از 120 نفر از مدیران، معاونین آموزش و اساتید آموزش در بهار سال آینده به شورای عالی آموزش ارائه می شود. تدوین نظام آموزشی استعدادهای درخشان، متفرقه و فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی نیز در کمیته های مرتبط درحال تدوین است.