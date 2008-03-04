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۱۴ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۴۹

مسافران بهره مند از ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز بیمه می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر اجرای ستاد نوروزی شهرداری شیراز از بیمه حوادث مسافران بهره مند از ستاد تسهیلات نوروزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید دبیری، عصر امروز در چهارمین نشست مشترک مسئولان اجرایی ستادهای تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز افزود: این دسته از مسافران می توانند با پرداخت هزینه یک هزار تومان به ازای چهار نفر به مبلغ 50 میلیون ریال و زمان یک ماه بیمه شوند.

وی ضمن تشریح مناطق ستادهای تسهیلات نوروزی شیراز بیان داشت: ستاد مرکزی در دبیرستان انقلاب واقع در خیابان ساحلی و ستادهای فرعی نیز در چهار راه نصر اکبر آباد و باغ جنت پیش بینی شده است.

مدیر اجرایی ستاد نوروزی شهرداری شیراز تاکید کرد: با توجه به اقدامات مناسب صورت گرفته برای اسکان مسافران، طی ایام نوروز با هماهنگی نیروی انتنظامی و بسیج از برپایی چادر در بلوارها و خیابانها توسط مسافران جلوگیری می شود.

دبیری خاطرنشان کرد: مسافران نوروزی برای اسکان در شیراز می توانند  از دو کمپ چادر در چادر باغ ملی و پارک آزادی، 120 کانکس مستقر در باغ جنت و استادیوم ارتش و 30 سالن ورزشی متعلق به شهرداری و تربیت بدنی استفاده کنند.

کد مطلب 649877

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